Политолог Дмитрий Соин: «Акции в Молдавии могут перерасти в масштабные выступления»

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 июня 2022, 16:33

Соин спрогнозировал революцию трудящихся в стране. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Протестное движение находится в стартовом состоянии. Оно сиюминутно не может привести к отставке правительства или его свержению, но, как перспектива, это вполне может быть на фоне ухудшения экономического положения. Пока еще акции не столь многочисленные, но они могут перерасти в масштабные выступления и, может быть, в Молдавии будет еще одна революция трудящихся, которая сметет прозападный режим. Проблема в том, что у оппозиции нет харизматичных лидеров. Там есть Додон, Ткачук, Воронин, но это не те лидеры, за которыми массы пойдут на штурм. По мере того, как молдаване будут испытывать проблемы с оплатой счетов, а конкурентоспособность будет падать, так как энергоносители ложатся на себестоимость, все это будет стимулировать протесты».

«Еще нужно не забывать про Гагаузию. Она занимает все более радикальную позицию, выступая против антироссийского курса Кишинева. Именно оттуда может начаться процесс распада Молдовы как государства».

Ранее в соцпартии Молдавии заявили, что будут добиваться отставки правительства Гаврилицы.

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