Политолог Сергей Санакоев: «Китай вполне может на себя примерить роль миротворца»

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 июня 2022, 15:17

Фото: pixabay.com

Санакоев считает, что Китай эффективнее будет действовать в урегулировании российско-украинского конфликта. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».

«Что касается Индии, то я не очень представляю, насколько эта страна может вести такую миротворческую деятельность, так как не очень у нее есть опыт в таком направлении, хотя Индия по своему статусу нейтральности в этой ситуации могла бы такую вещь организовать».

«У Китая гораздо больше оптимизма. Китай вполне может на себя примерить такую роль и даже хорошо ее осуществить, так как Китай действительно поддерживает хорошие отношения с Украиной, а уж стратегическое партнерство с Россией совершенно однозначно. Самое главное, если говорить, например, о миротворческом контингенте ООН, то самая большая численность в этом контингенте – китайцы. Китайцы вполне могли бы быть задействованы на территории Украины уже после завершения спецоперации. Китай также под руководством Си Цзиньпина на внешнюю арену выдвигает научную теорию сообщества «Единой судьбы». И под этой эгидой, что мир должен быть многополярный, мы могли бы говорить не только о том, чтобы осуществить миротворчество в Украине, но и в целом выстроить систему безопасности, о которой в декабре прошлого года говорили Западу. И мы могли бы в формате «G5» в составе постоянных челнов СБ ООН сесть за стол переговоров о конфигурации будущего миропорядка».

Ранее В ФРГ предложили Индию и Китай на роль медиатора в разрешении конфликта на Украине.

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