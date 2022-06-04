Политолог Аслан Рубаев: «За лояльность США Европа будет гробить свою собственную экономику»

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 июня 2022, 13:54

Рубаев считает, что европейские политики будут и дальше уничтожать свою экономику. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Европейские политики идут на такие губительные меры для собственной экономики по двум причинам. Политические элиты Европы испытывают мощнейшее давление со стороны США, так как мы уже неоднократно наблюдали то, что европейские политики не имеют собственного суверенного выбора, они являются ставленниками США, и, естественно, за лояльность они будут гробить свою собственную экономику, что мы сегодня и наблюдаем. Также они думают, что Россия под таким энергетическим давлением изменит или смягчит свой внешнеполитический курс, свернет спецоперацию на Украине, но здесь они плохо слышат нашего президента, который сказал, что никакое давление и никакие европейские санкции не повлияют на российскую риторику. Другое дело, что Европа в очередной раз убивает свою экономику, и это не может не вызвать рост цен на бензин, газ. Я думаю, что Европу ждет большой кризис. Политический кризис уже настал, так как европейскими странами правят люди, которые не считаются с их национальным интересом. Им бы, конечно, больше ориентироваться нужно на Россию, она предложит им равноправные правила игры, но европейские политики предпочитают пресмыкаться перед США».

Ранее лава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил, что Страны Евросоюза могут столкнуться с ценовым шоком при реализации поэтапного снижения импорта российской нефти.

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