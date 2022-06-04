Эксперт Александр Габуев: «Санкции США – это лишь инструмент эмоционального реагирования»

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 июня 2022, 12:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Санкционная кампания, начатая странами Запада в отношении России, до сих пор не иссякает. В США полагают, что это надёжный выход из ситуации и крайне эффективный инструмент. Но эксперт Александр Габуев из Московского центра Карнеги уверен, что картина вырисовывается довольно-таки мрачная.

Как он утверждает, никто в Вашингтоне не верит, что санкции способны закончить спецоперацию в Украине или как-то повлиять на действия властей РФ. И потом в американском правительстве признают, что санкции – это скорее инструмент эмоционального реагирования, чем нечто невероятно серьёзное, способное повлиять на положение дел.

Каждый виток конфликта приводит к новым антироссийским ограничениям. Но возможности сказать «стоп обострению» у чиновников нет. В противном случае в свои руки возьмёт дело Конгресс, а этого команде нынешнего президента Байдена хотелось бы избежать. Господин Габуев и его коллеги убеждены, что окно для дипломатии закрыто, и едва ли скоро откроется. Поэтому после всего, что произошло в этом году, ещё одна провальная политика мирного урегулирования – явно не то, что нужно демократам перед грядущими выборами.

«Чиновникам из команды Байдена остаётся только засиживаться дотемна, - утверждает эксперт. - Стараясь избегать эскалации конфликта и минимизировать его негативные последствия, а заодно думать о неизбежном влиянии инфляции на исход грядущих выборов-2024». Между тем, США по-прежнему продолжают снабжать Украину оружием и планировать новые антироссийские санкции.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции