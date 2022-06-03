Эрдоган вновь выступает в роли шантажиста и агрессора

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3 июня 2022, 17:30 Станислав Иванов - ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Фото: globallookpress.com

С началом специальной военной операции РФ на Украине Эрдоган активизировал свою внешнеполитическую деятельность по усилению влияния Турции в странах ЕС и на Ближнем Востоке.

Как нельзя кстати ему пришлись заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Новоявленный турецкий султан вдруг вспомнил, что в этих странах, а также в Германии и ЕС в целом, проживает несколько миллионов выходцев из Турции, в числе которых свыше миллиона этнических курдов. Якобы они не только имеют свои культурные центры, библиотеки, СМИ на курдском языке, но и являются членами курдских общественных организаций и партий, в том числе и Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в самой Турции запрещена и считается террористической группировкой.

Анкара не учитывает тот факт, что все эти курды давно стали гражданами стран Евросоюза, часть из них вошла в число местных деловых кругов, стала представителями федеральной и региональной исполнительной и законодательной власти. Ячейки РПК действительно разбросаны по всей Европе, но они давно уже контролируются местными и турецкими спецслужбами и никакой угрозы турецкому государству не представляют. Справедливости ради можно заметить, что функционеры РПК лишь организуют сбор финансовых средств в курдских общинах Европы и пытаются облагать «налогом» всех курдов. Но эти средства не идут на вооруженное сопротивление курдов турецким властям или организацию терактов.

Вряд ли выдвинутые требования Эрдогана к странам ЕС ужесточить свою политику по отношению к РПК могут существенно повлиять на окончательное положительное решение о расширении НАТО за счет приема в альянс Швеции и Финляндии. Скорее всего, торг турецких властей с ЕС является продолжением их торга о сирийских беженцах, которые размещаются в Турции за счет средств из бюджета Брюсселя или сводится к получению каких-то новых преференций для Анкары при ее согласии на прием новых членов НАТО. Действительно, Эрдоган может потребовать ускорения процесса вступления Турции в ЕС, возобновления замороженных проектов по сотрудничеству с США и НАТО в области ВТС и т. п. В любом случае, Турция рано или поздно все же поддержит консолидированное голосование стран-членов НАТО по приему новых членов в эту организацию.

Одновременно Эрдоган заявил о намерениях начать очередную военно-карательную операцию против курдов на севере Сирии. Якобы они представляют какую-то мифическую угрозу турецкому государству и их нужно загнать вглубь сирийской территории. Многие политики поддались на эту пропагандистскую утку Анкары, и даже генсек НАТО Столтенберг заявил о понимании Эрдогана в его устремлениях бороться с террористами РПК. Этому кабинетному чиновнику невдомек, что РПК – детище турецких спецслужб и служит лишь предлогом или поводом для все новых вторжений ВС Турции и их сателлитов на север Сирии, расширения там протурецких плацдармов. Этот натовский чиновник не знает или не учитывает тот факт, что за последние 15 лет ни один сирийский курд не нарушил границу с Турцией и не совершил ни одного теракта, в то время как ВС Турции неоднократно подвергали ракетно-бомбовым ударам и минометно-артиллерийским обстрелам сотни курдских населенных пунктов вдоль турецко-сирийской границы. А десятки тысяч добровольцев-джихадистов со всего мира с оружием в руках свободно пересекали турецко-сирийскую и турецко-иракскую границы и пополняли ряды «Исламского государства» (запрещено в РФ). Именно с этими бандформированиями пришлось сражаться курдским ополченцам, чтобы отстоять свои территории и защитить своих близких.

Также агрессивно под предлогом борьбы с РПК ведут себя турецкие войска и на севере Ирака. В труднодоступных районах Кандильских гор и в прилегающих к Турции районах севера Ирака действительно есть лагеря и базы РПК. Но они особой угрозы для Турции не представляют. Вся их деятельность сводится к обложению данью местных пастухов, похищению курдских юношей и девушек, налаживанию контрабанды наркотиков и оружия вдоль границ с Ираном, Ираком, Сирией и Турцией и контролю за курдскими приграничными населенными пунктами. Зачастую они вступают в боестолкновения с бойцами бригад пешмерга Иракского Курдистана или с местной полицией.

Турецкие власти умело разыгрывают мнимую угрозу со стороны функционеров и боевиков РПК и вторгаются на север Сирии и Ирака как к себе домой. Похоже на то, что Эрдоган тем самым реализовывает план постепенного восстановления границ Османской империи в новых исторических условиях.

Насколько далеко зайдет Эрдоган в своих международных авантюрах и провокациях предсказать весьма сложно. Вмешательство Анкары в Нагорно-Карабахский конфликт на стороне Азербайджана, военное и военно-техническое сотрудничество с Украиной, создание турецкого плацдарма в Сирии (провинции Идлиб, Алеппо, Хасеке, Ракка), вторжения на регулярной основе на север Ирака – все это звенья одной цепи. А торг и вымогательство Турцией каких-то преференций со стороны США и ЕС лишь дополняет общий агрессивный настрой и создает внешний фон политики правящей исламистской Партии справедливости и развития (ПСР) во главе с Эрдоганом.

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