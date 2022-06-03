В сфере образования необходимо использовать советский опыт

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3 июня 2022, 15:42 Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com

В Госдуме прокомментировали высказывание ректора МГУ Виктора Садовничего о том, что дальнейшее совершенствование системы образования будет основываться, в том числе на опыте советского периода.

По словам депутата Госдумы от КПРФ, Председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, "результаты проведенных ранее реформ образования, направленных на интеграцию аналога зарубежной системы в нашей стране, показали снижение качества образования и, к сожалению, профессиональной компетентности выпускников".

"Очевидна обоснованность предупреждений не ангажированных специалистов о пагубных последствиях внедрения Болонской системы, ЕГЭ.

Только сейчас образовательное сообщество приняло решение обратить взгляд в сторону советского образования, которому долгое время в мире не было равных. Начала восстанавливаться система целевого набора в ВУЗы. Полагаем, что это правильный вектор развития. Вместе с тем, необходимо поставить вопрос о введении всеобщего бесплатного образования — многие семьи по-прежнему не могут позволить себе оплатить обучение детей.

Если профильное ведомство возьмет на вооружение лучшие практики советского образования, страна очень скоро вновь будет гордиться выдающимися достижениями наших ученых", — считает Сергей Гаврилов.

Фото: Депутат Госдумы Сергей Гаврилов

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