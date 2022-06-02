Наемники мечтают об обмене, но им грозит смертная казнь

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2 июня 2022, 19:01 Александр Саргин

Фото: соцсети

Большая часть иностранных наемников, приехавших на Украину, была уничтожена из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Те «солдаты удачи», которые уже были взяты в плен, на допросах признались, что руководители подразделений вооруженных сил Украины, а также нацбатов, пытаясь снизить статистику потерь, в первую очередь приносят в жертву приехавших повоевать в «нэньку» иностранцев, дали понять в Минобороны.

По причине больших и, в общем-то, неожиданных для них потерь оставшиеся в живых наемники теперь стремятся покинуть территорию «незалежной», но этому препятствуют украинские власти. Что касается тех иностранцев, которым посчастливилось попасть в плен, то они теперь мечтают об обмене.

«Да, сейчас может начаться некий торг, - сказал «АН» директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин. - Ведь там, на Украине, есть наши пленные, в том числе и офицеры, поэтому такой обмен вполне допустим. Но хочу подчеркнуть, что речь прежде всего идет об обмене военнослужащих, а не об обмене преступников. Так что есть какие-то конкретные вещи, и предмет для переговоров, в том числе и с иностранцами, безусловно, существует».

Напомним, что председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина накануне заявила, что иностранные наемники, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне украинских войск, обмену не подлежат.

С другой стороны, граждане пока еще существующей Украины, взявшие в руки оружие (скажем, не те, кто в ВСУ, а «по гражданке» и за идею), тоже формально являются иностранцами, хотя и не наемниками. Есть ли у них хоть какая-то возможность, что называется, соскочить и выйти сухими из воды, тем более таким персонажам, у которых руки просто по локоть в крови?

«Такая возможность была всегда, - продолжает профессор Подберезкин. - она была и во время, и после Великой Отечественной войны, когда от ответственности уходили фашистские преступники. Поэтому нечто подобное, к сожалению, может произойти и здесь, тем более, что в основной своей массе этнические русские воюют против друг друга».

Понимаете, отличить западенца от русского еще хоть как-то можно, а как вы отличите русского, который живет в Харькове или в Херсоне, например, от русского из Николаева, отметил Алексей Подберезкин в разговоре с «АН».

Кстати, что касается небезызвестных «солдат удачи», тупых и не в меру распиаренных уродов - марокканца Сааудуна Брагима, а также британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, то в Генпрокуратуре ДНР сообщили, что по итогам расследования уголовного дела им может грозить смертная казнь.

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