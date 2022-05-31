Африка: новые-старые партнеры

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31 мая 2022, 14:05 Никита МАЛЬКОВ

Почему Россия разворачивается лицом к Африке и какой у неё ближайший союзник на «Чёрном континенте»?

Тенденции возврата к историческому прошлому всегда были сильны в России. Находясь под давлением, страна, как правило, не только опиралась на внутренние ресурсы, но и частенько заключала важные, пусть и весьма неожиданные союзы. Сегодня, в ситуации тяжёлых санкций и международной изоляции России просто необходимо искать новые рынки, пространство для развития, роста, культурного обмена и торговли. Курс на плотное взаимодействие с Африкой и африканцами был взят ещё давно, но в следующие несколько лет это направление явно станет прорабатываться ещё тщательней.

Несмотря на отдалённое расположение и огромные культурные антропологические различия, чёрный континент когда-то был сферой интересов СССР. Руководство ушедшей державы вкладывалось в Африку немало, чем заслужило в регионе определённый авторитет. Многие страны запомнили «этих русских», как хороших дипломатов, военных советников, строителей, промышленников. Российская Федерация во многом продолжила данную политику: списание долгов на 20 млрд долларов, многочисленные встречи и саммиты стали тому подтверждением. Чернокожие политики появляются в российских лентах новостей каждый день, ровно как и позитивные сообщения о дипломатических успехах.

Буквально несколько дней назад и посол ЦАР, и президент Сенегала заявляли, что хотели бы встретиться с Путиным. Африканские политики явно готовятся к саммиту «Россия-Африка», который планируется провести в Санкт-Петербурге. Кроме того, такая маленькая казалось бы страна Эритрея стала одним из немногих государств, что выступили в ООН против осуждения России в связи со спецоперацией.

Основными сферами сотрудничества РФ и стран Африки являются военное взаимодействие и образование. С первым в «чёрных» странах всё идёт успешно, но весьма неоднозначно из-за угроз санкциями со стороны ЕС и США. А вот второе развивается ударными темпами.



Так, русский язык стал обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской республики. Об этом сообщило местное издание Corbeau News со ссылкой на президента страны Фостен-Арканжа Туадеру.

По словам другого издания - Agence Ecofin, обучение русскому языку является частью плана по укреплению сотрудничества России и Центральной Африканской Республики. Уже в 2022/23, то есть следующем учебном году, студенты ЦАР получат новые языковые программы.



А вот для средних школ ЦАР русский язык вернули ещё 3 года назад. Связано это, по словам того же африканского информационного агентства, с «активизацией отношений между двумя странами». Не стоит забывать и о специальных программах подготовки зарубежных студентов, действующих в РФ. По ним уже получили образование более 100 тысяч молодых африканцев из разных стран, вернувшихся затем на Родину.

И хотя Россия в текущей обстановке не может позволить себе миллиардные инвестиции в экономику африканских стран, как это делал СССР, МИД РФ явно работает на «разворот» к чёрному континенту. Разорвав отношения с Западом и ведя боевые действия, РФ просто не может остаться без союзников, пусть даже и не самых авторитетных на мировой арене.

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