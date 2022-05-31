ЕС вынужден пока воздержаться от полного эмбарго на российские углеводороды

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31 мая 2022, 11:45 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Как известно, в настоящее время в структурах Евросоюза обсуждается шестой пакет антироссийских санкций. Центральным его пунктом является эмбарго стран ЕС на импорт сырой нефти из России. Накануне Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на такое решение. На них существенно повлияла позиция правительства Германии поддержать эмбарго.

Вместе с тем ряд политиков и предпринимателей в Европе заявляют, что поспешный отказ от импорта российских углеводородов может привести к негативным последствиям для самих европейских потребителей. Они считают, что эмбарго на импорт угля, нефти и газа из России существенно повысит стоимость топлива в Европе и негативно скажется не только на темпах роста экономики, но и на уровне жизни широких слоев населения. Экспертами допускается, что российским углю и нефти с большими финансовыми потерями все же можно будет найти замену в среднесрочной перспективе, однако отказ от российского газа может привести к энергетическому кризису в странах ЕС.

В результате страны-члены Евросоюза не смогли единогласно утвердить полный запрет на импорт российской нефти. Против этого выступила Венгрия, которая получает большую часть своей нефти по южному участку трубопровода «Дружба». Кроме того, Евросоюз отказался от введения запрета на перевозку российской нефти в европейских танкерах. На этом настояли Греция, Кипр, Мальта, которые зарабатывают больше остальных стран на перевозке российской нефти в танкерах. Таким образом, ряд стран ЕС склоняются к тому, чтобы не форсировать процесс отказа от российских углеводородов, а осуществлять его поэтапно, по мере появления на рынке углеводородов других экспортеров. Не исключается, что Венгрии и некоторым другим странам ЕС будет предоставлено 20 месяцев на то, чтобы присоединиться к общеевропейскому эмбарго на импорт российских энергоносителей. Европейская комиссия направила странам-членам Евросоюза план, в котором предлагается отказываться от российской нефти, которая, в частности, идет по трубопроводу «Дружба», также постепенно. В этом плане предлагается срок отказа от нефти, поставляемой по морю — шесть месяцев, для нефтепродуктов — восемь месяцев.

На этом фоне весьма важной стала позиция большинства стран ОПЕК, которые пока придерживаются ранее достигнутой сделки ОПЕК+ с участием России по медленному и поэтапному увеличению экспорта своей нефти. Саудовская Аравия, другие монархии Персидского залива, Алжир, Египет, Ирак предпочитают не втягиваться в санкционную войну Запада с Россией, стремятся сохранить сложившийся статус-кво и высокие цены на углеводороды на мировом рынке.

Исключением можно считать отправку двух нефтеналивных танкеров из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) через Суэцкий канал в Европу (морские терминалы Нидерландов, Великобритании). Нефтетрейдеры отмечают, что Эмираты пошли на такую сделку впервые за последние 2 года и прогнозируют дальнейшее увеличение поставок сырой нефти из ОАЭ в европейские страны в последующие месяцы. Но, как говорится, одна страна-поставщик нефти не делает погоды на мировом рынке.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что наряду с программой диверсификации поставщиков углеводородов, разрабатывается план экономии всех видов энергии и ускорения перехода на возобновляемые ее источники (солнечная, ветряная, водородная, биотопливо, др.).

Пока трудно спрогнозировать во что обойдется европейским налогоплательщикам ускоренный отказ от российских углеводородов, но можно полагать, что такое санкционное эмбарго может стать «выстрелом в ногу» самим потребителям. Якобы озвученный главой ЕК план действий рассчитан на ближайшие пять лет — до 2027 года, и затраты на его реализацию потребуют выделения дополнительно 210 млрд евро.

Руководству Евросоюза при окончательном принятии решения по данному вопросу следует также учитывать так называемые «подводные камни» подобных поспешных действий. Даже если Брюсселю и отдельным странам-членам ЕС удастся уговорить страны Ближнего Востока увеличить объемы экспорта нефти и газа на европейский рынок, чтобы заместить поставщиков из России, то такая диверсификация источников энергии может занять довольно длительный период (до нескольких лет).

Кроме того, пропускная способность морских коммуникаций ограничена возможностями Суэцкого канала, Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов. Инцидент с севшим на мель в Суэцком канале в марте 2021 года контейнеровозом "Ever Given" продемонстрировал прямую зависимость цен на нефть на мировом рынке от функционирования канала.

Не все благополучно в акватории Индийского океана и прилегающих к нему районах и с безопасностью судоходства. Если к 2021 году мировому сообществу все же удалось справиться с морским пиратством у берегов Сомали, то теракты, нападения на гражданские суда, их обстрелы и угоны не прекращаются. Это требует дополнительных расходов на страхование судов и грузов от всех подобных рисков.

Чрезвычайные происшествия в морской акватории этого региона происходят регулярно и сопровождаются взаимными обвинениями в причастности к ним конфликтующих сторон, с одной стороны, Ирана, с другой – Израиля, Саудовской Аравии и США. Ожидается продолжение гибридных и прокси-войн на стратегических морских коммуникациях Ближнего Востока. Продолжающаяся гонка вооружений в регионе с участием Саудовской Аравии и ее партнеров, Ирана и присутствие на постоянной основе большого контингента вооруженных сил США и НАТО, маневры и учения их флотов в акватории Персидского, Оманского заливов и на прилегающей части Индийского океана – все это создает реальную угрозу новых локальных конфликтов и, как следствие, глобальных энергетических и экономических кризисов.

Таким образом, эмбарго на российские углеводороды со стороны руководства ЕС может нарушить энергетический баланс не только на европейском континенте, но и вызвать общий коллапс на мировом рынке. Что касается России, то она хоть и с большим дисконтом (до 30 %), но уже получила возможность продавать излишки своей нефти в Китай. Не исчерпаны возможности заключения новых торговых сделок РФ с Индией и другими странами ШОС и АТР.

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