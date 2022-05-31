Что в мире победит: энергия или информация?​

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 мая 2022, 08:45 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

США не пошли по пути Гитлера и Наполеона. Они пошли по пути финансового господства, которое приходится США обеспечивать локальными войнами и экспансией. Их девиз "Не хотите​ подчиняться и чтить доллар, тогда мы к вам придём!"​ И об этом говорили​ не только советские и российские эксперты, но и европейские, в частности, в лице французских постмодернистов (Ж. Бодрийар др.) Немало философско-исторических работ прогрессивных европейских философов и политологов о роли США на этот счёт.​

Доверие к доллару в основании имеет не только экономическое, но и экспансионистское военно-политическое подкрепление. И именно военно-политическое подкрепление является​ основанием. А всяческие "илоны маски"​ это маскировки. Сейчас Илон Маск утух со своими бойкими​ гуманистическими проектами, так как мир разоблачил его​ и теперь знает, что всё его проекты, в конце концов, являются военными​ и​ проплачиваются в конце концов Пентагоном.​ Конечно США производят не только пустышки, но и реальные продукты экспансионистского военно-промышленного комплекса, которые необходимы для того, чтобы поддерживать американские мировые пустышки, в частности, доллар. И Маск - это растиражированный лидер военно-промышленного комплекса, мнимо выдаваемый за технолога-гуманиста. О тех, кто в тени и не вышел в тираж мы не узнаем.​

С каких-то пор, Маск со своими электромобилями уже не актуален. Грядёт энергетическая эпоха, при которой усилится актуальность нефти и газа. И это мы видим.​ Всё, что сейчас происходит в мире с нефтью и газом вокруг России стало индикатором и тестом на то, какая грядет эпоха, и каково будет место зелено-туфтовых проектов Илона Маска.​

Илон Маск - главный игроман, скупщик и продажник биткоинов и криптов. Именно он скрытым образом стимулирует эти​ мировые​ и экспансионистские​ пустышки. США стало лидером влияния на мир через экспансию, мировой тираж и продажу пустоты: престижных знаков и всяческих симулякров.​ Китай - это лидер реальных товаров. Россия - это лидер реальной энергии и сырья, и в перспективе эти позиции должны были усилиться, но этого Запад теперь не желает.​ ​

США - лидер производства пустоты, мнимых престижных знаков и инструментов влияния. Что победит: знаки или реальность? Энергия или информация (пустота)?​ Идеально должен быть баланс, то есть, гармоничный энерго-информационный обмен. Но это будет возможно только при условии очистки мира от пустышек и знаков, оторванных от реальности. Должны остаться только актуальные знаки, соответствующие реальности. Именно поэтому​ долларом нельзя пользоваться в полной мере. Например, Китай, не может свои запасы долларов вывалить на мир, иначе доллар и сам Китай перестанут быть!​

Сейчас мир вышел на эту очистку, благодаря проектам изменения мироустройства и уменьшения​ роли Гегемона. Гегемон будет бороться, чтобы изменения мироустройства не было. Хотя у США у самих были планы очистки мира от пустышек, но они не успели профилактически это сделать и лишь начали традиционное усиление пустышек через военно-политическую экспансию под соусом мнимого натовского военно-политического миротворчества.​

При этом необходимо признать, что, по-видимому, среднестатистический мировой​ потребитель и обыватель-юзер имеет узколобое​ понимание​ всего происходящего в мире, в частности, на Украине, которая стала триггером стремления мира к очистке от деструктивного влияния Гегемона и экспансии производимого​ им продаваемой пустоты. Поэтому над мировым​ общественным мнением можно будет манипулировать с помощью интернетовского​ информационного влияния на мир, а ключи от Интернета и возможность мирового тиража информации и пустышек и политических фейков находятся в руках Гегемона.​

Противостоять этим вышеприведённым информационным процессам Гегемона​ с помощью энергии и сырья, будет не так просто!​

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