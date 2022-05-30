Кому в Германии жить хорошо

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 мая 2022, 08:31 Игорь Благов

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Без сомнения местным немцам. Тем кто родился здесь, получил хорошее образование, а затем престижную работу. Но мы поведём речь совсем о других людях. Германия, как известно многоцветная страна, кого здесь только нет. Все страны Европы, Ближнего Востока, Средней Азии, Закавказья и даже солнечной Африки представлены здесь своими народами. Теперь ещё добавилась многочисленная когорта украинцев. Попробуем ещё сузить наш контингент. Поговорим о людях, приехавших в Германию из России и бывших республик СССР.

Безусловно, чтобы стать успешным, мигрантам следует интегрироваться в немецкое общество, а это означает включение в основные сферы жизнедеятельности. Для этого необходимо знание языка. Существуют курсы для поверхностного обучения немецкого. С этого момента начинаются серьёзные проблемы, особенно у тех, кому язык даётся с трудом. В основном это люди зрелые, их будут заставлять работать после прохождения курсов, и чем хуже они будут знать язык, тем меньше шансов получить работу, а это сплошная нервотрёпка. Их постоянно будут третировать чиновники с Биржи труда, и за оплату социального пособия заставлять работать за 1 евро в час, бумажки собирать на территории.

Итак, мы идём как бы от противного. Прежде, чем выяснить кому хорошо, выясним кому мягко говоря не очень. Безусловно большую роль играют профессиональные качества. Люди, особенно рабочих профессий скорее найдут себе применение. Это касается в основном таких профессий как токарь, сварщик, маляр, каменщик, дальнобойщик, парикмахер… Для них достаточно поверхностных знаний и общего понимания языка. Инженер - электрик тоже вряд ли останется без работы. Особую касту составляют приехавшие врачи. Несмотря на предварительную стажировку, у них хорошие перспективы. Во-первых, врачи всегда нужны, во вторых, у них всегда хорошие зарплаты.

Кто же у нас остаётся? Конечно же гуманитарии. Музыканты и поэты, историки и филологи, артисты, философы, учителя, экономисты… Вам противопоказана миграция с точки зрения вашего профессионального выбора. Захочет ли инженер-экономист работать кассиром в магазине за копейки? Художнику, в лучшем случае перепадёт малярная работа. Ну а музыканты, историки, филологи будут у конвейера вкалывать, или на складе. Германия — это страна рабочих и крестьян! Германии нужны рабочие руки!

Совсем не понимаю творческую элиту в России, которая в спешке покинула страну. Хаматова, Литвинова, Дапкунайте и иже с ними поступили иррационально. Мало того, что они не востребованы станут на Западе, они ещё сами будут страдать, очутившись в чужой языковой среде. Никогда А.Б. Пугачёва не сможет прижиться в Израиле, и даже в Латвии, несмотря на большое количество русскоговорящей публики. Я больше чем уверен, они вернутся обратно, а вот примут ли их россияне в том же качестве, это вопрос.

Ещё на чужбине важны крепкие семейные отношения. Муж и жена должны всегда поддерживать друг друга. Часто случается, когда кто-то из пары вырывается вперёд, возникают серьёзные трения, приводящие зачастую к разводу. Неоднократно был свидетелем, как женщины быстрее получив работу, оставляют свою вторую половину.

Женщины быстрее овладевают языком, быстрее адаптируются к новым условиям. Если на Родине мужчина был главный, здесь всё наоборот.

И последняя мысль, которую я хотел донести до уважаемого читателя. Раньше говорили «в Германии хорошо живётся детям и старикам.» Сейчас это уже не актуально. Прошли те времена, где по всему миру можно было увидеть чистеньких немецких бабушек и дедушек. Это бывшие адвокаты, врачи, банкиры. Даже они со своими высокими пенсиями сейчас живут экономно, не говоря уже об основной массе пенсионеров, некоторым из которых приходится собирать пустую тару.

Итак, подводя определённый итог можно выделить тех, кому миграция показана, кому нет. Не рекомендовано оставлять родные пенаты людям среднего возраста, кому с трудом даётся изучение иностранного языка, а также людям творческого склада ума. Ещё говорят: «Чем лучше жил там, тем хуже будет здесь».

Но это не означает, что всем остальным будет легко. Всё это, конечно, размышления вслух, однако основные тенденции мы очертили.

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