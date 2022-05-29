Можно ли прорицать политическое и экономическое будущее на несколько лет?​

Анализ практически всех полит-пророков показал, что ни один из них не предсказал военно-политическую и экономическую бифуркацию Украина-Россия, как триггер к изменению мироустройства. Ни один из них не описал экономические мировые процессы, которые сейчас происходят.
Мне в течении уже пятнадцати лет приходится писать о том, что мир не так линеен, что в эпоху постмодернизма, развивающейся непредсказуемыми политическими и экономическими бифуркациями, нет траекторий, подчиняющихся линейным экстраполяциям. Тем не менее политологи-недоучки, не имеющие адекватного постмодернистского философско-концептуального мировоззрения, продолжают делать ставки на информацию, связанной с будущим. А обыватель как всегда желает знать о будущем и получает субъективные линейные проекции, не имеющие никакого отношения к будущей реальности. В эпоху постмодернизма ушла возможность ухватывать сущность и строить грядущее. Мир стал единым "мозгом", связанным сетями интернета и кровью зелёного доллара.
Пришёл к выводу, что большинство политических и экономических пророков-обозревателей рядоположены с астрологами и нумерологами.
Так, например, Степан Демура как экономический пророк уже утомил массового обывателя своими пророческими заявлениями и ставками. Он уже сделал несколько десятков информационных ставок, которые не сбылись. Но один раз в жизни у него была удача. Именно так бывает у игроманов на ставках. Одна удачная ставка делает успех игроману после которого он всё проигрывает.
Прогнозы на далёкое будущее стали игрой на информационные ставки.
Поэтому меня, удивляет как сейчас многие экономисты и власть имущие планируют развитие экономики на пятилетие и десятилетие. В эпоху бифуркаций, когда один день может развернуть всё мировые тренды развития мира, это абсурдно!
Сказать можно только одно - не будет былой гегемонии, заправляемой США. Мировая живая система уже начала отторгать мироустройство задаваемое США. Об этом пророчески говорит главный персонаж художественного фильма "Режиссёр мозга" держа в руках пластилиновый мозг, как модель всего мира. А мозг как известно ничего не чувствует, так как в нём нет нервных окончаний, в мозгу они начинаются. Мир потерял чувствительность самого себя. И в этом культура катастрофы, которая не управляема.
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