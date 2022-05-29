Можно ли прорицать политическое и экономическое будущее на несколько лет?​

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 мая 2022, 10:36 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Анализ​ практически всех полит-пророков показал, что ни один из них не предсказал военно-политическую и экономическую бифуркацию Украина-Россия, как триггер к изменению мироустройства.​ Ни один из них не описал экономические мировые процессы, которые сейчас происходят.

Мне в течении уже пятнадцати лет приходится писать о том, что мир не так линеен, что в эпоху постмодернизма, развивающейся непредсказуемыми политическими и экономическими бифуркациями, нет​ траекторий, подчиняющихся линейным экстраполяциям. Тем не менее политологи-недоучки, не имеющие адекватного постмодернистского философско-концептуального мировоззрения, продолжают делать ставки на информацию, связанной с будущим.​ А обыватель как всегда желает знать о будущем и получает субъективные линейные​ проекции, не имеющие никакого отношения к будущей реальности.​ В эпоху постмодернизма ушла возможность ухватывать сущность и строить грядущее. Мир стал единым "мозгом", связанным сетями интернета и кровью зелёного доллара.​

Пришёл к выводу, что большинство политических и экономических пророков-обозревателей рядоположены с астрологами и нумерологами.​

Так, например, Степан Демура как​ экономический пророк уже утомил массового обывателя своими пророческими заявлениями и ставками. Он уже сделал несколько десятков информационных ставок, которые не сбылись. Но один раз в жизни у него была удача. Именно так бывает у игроманов на ставках. Одна удачная ставка делает успех игроману после которого он всё проигрывает.​

Прогнозы на далёкое будущее стали игрой на информационные ставки.​

Поэтому​ меня, удивляет как сейчас многие экономисты и власть имущие планируют развитие экономики на пятилетие и десятилетие. В эпоху бифуркаций, когда один день может развернуть всё мировые тренды развития мира, это абсурдно!​

Сказать можно только одно - не будет былой гегемонии, заправляемой США. Мировая живая система уже начала отторгать мироустройство задаваемое США.​ Об этом пророчески говорит главный персонаж художественного фильма "Режиссёр мозга"​ держа в руках пластилиновый мозг, как модель всего мира. А мозг как известно ничего не чувствует, так как в нём нет нервных окончаний,​ в мозгу они начинаются. Мир потерял чувствительность самого себя. И в этом культура катастрофы, которая не управляема.​

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