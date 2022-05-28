Клинцевич: США хотят превратить в пушечное мясо военных Польши, Румынии и Молдавии

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28 мая 2022, 18:33 Александр Саргин

Фото: соцсети

США под видом оказания помощи Украине строили военные базы на побережье Черного моря, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Одна из них находится на острове Первомайский у выхода из Днепро-Бугского лимана в Черное море, другая - в Очакове (Николаевская область), откуда и сейчас идут обстрелы Херсонской области, уточнил руководитель ВГА.

«Понятно, что всем тем, что связано с боевыми действиями украинских вооруженных сил, то ими управляют американские спецслужбы, - сказал «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.), полковник запаса Франц Клинцевич. – У американцев соответствующая тактика подхода, и именно они осуществляют его, а не главнокомандующий ВСУ и даже не Зеленский».

Военспец считает, что «этот центр принятия решений» не интересуется тем, в каком состоянии будет Украина, «победит она или проиграет». По его мнению, американцев интересует только одно - Россия. То есть «бесконечно затягивать» боевые действия, сделать «максимально затратной» эту спецоперацию, а также создать деструктивные процессы «внутри нашей страны» за счет людей, которые будут недовольны действующей властью, считает Клинцевич.

Накануне власти Херсонской области «в целях безопасности» приняли решение о закрытии границ с пока еще подконтрольными Украине соседними областями. Замглавы Херсонской ВГА заявил, что в настоящее время «крайне опасно» пересечение границы со стороны Днепропетровской и Николаевской областей по причине «постоянных обстрелов», которые ведут ВСУ.

И еще. На днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение законопроекта об «особом правовом статусе» граждан Польши на Украине, а польский лидер Анджей Дуда обещал «убрать границу» между Украиной и Польшей. Также порядка 100 неправительственных организаций, которые находятся в Молдавии и Румынии, и представители зарубежной диаспоры, выступающие за объединение этих стран, намерены создать «Альянс столетия» и составить единый план действий. Думаем, не стоит пояснять, из какого центра принятия решений исходят идеи и финансирование подобных «планов действий»?

«Исходя из концепции, которую проводят американцы, в ближайшее время в пушечное мясо они хотят превратить военнослужащих Польши, Румынии и Молдавии. Нам известно, что у них есть такие планы. Но Путин очень четко по этому поводу предупредил всех о молниеносном ответе», - отметил Франц Клинцевич в разговоре с «АН».

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