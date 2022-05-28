Пригожин высказал мнение о новой операции Турции на территории Сирии

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28 мая 2022, 13:13

Турция имеет полное право обеспечивать свою безопасность в интересах населения, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готовится к новой военной операции в Сирии для создания безопасной зоны шириной в 30 километров вдоль южной границы. Цель операции состоит в противостоянии курдским боевикам из «Рабочей партии Курдистана». Издание Turkiye поинтересовалось мнением о ситуации в Сирии у бизнесмена Евгения Пригожина.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ предпринимателя на своей официальной странице “ВКонтакте”. Пригожин отметил, что ему неизвестны планы Минобороны РФ, но действия Эрдогана он находит верными. Он подчеркнул также, что у турков есть полное право защищать свои права и национальные интересы.

«Как я и говорил ранее, среди курдов есть огромное количество замечательных людей, которые, в том числе, на территории Турции прекрасно уживаются с турками и другими народами этой страны. Но все понимают, что есть и боевики, которые продолжают свою преступную деятельность благодаря постоянной поддержке из западных стран», — заявил Пригожин.

Бизнесмен отметил, что в Сирии действует арабо-курдский альянс «Сирийские демократические силы», «якобы боровшиеся» с террористами из «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). Группировка получала и получает финансирование от США.

Ранее предприниматель отмечал, что трансграничная операция Турции на севере Ирака стала ответом на внешнюю угрозу для населения республики, которую создали курдские террористы.

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