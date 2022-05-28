Наука отступать

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28 мая 2022, 11:48 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Всегда грустно наблюдать закат когда-то славной Империи. В империях, как в человеке, намешано много разного. И черного, и белого. Но чего у них не отнимешь - так это величия. Величия во всем, в том числе и в науке. Главы империй когда-то прекрасно понимали, что виктория в науке есть виктория везде: на поле брани и на поле пшеничном. А главное - в умах подданных. Нынешним правителям этого не дано.

В начале июня пройдут выборы в члены Российской академии наук. Тайным (!) голосованием после многоступенчатого отбора среди коллег по научному цеху (!) ареопаг выберет себе новых "бессмертных". Как обычно, среди них будут подлецы, проходимцы, карьеристы и прекрасные достойные ученые. Последних будет подавляющее большинство. Первых, соответственно, меньше. В этом суть настоящих, не бутафорских выборов: профессионалы оценивают профессионалов.

Российская академия наук раздражает многих. Одних тем, что академики строем не ходят. Других тем, что мнение свое иметь смеют. Третьи просто завидуют, что кто-то умнее их самих. Так было всегда с момента основания. Лет почти 300. И при царизме, и при сталинизме, и нынче, при демократизме. И разогнать ее пытались чуть ли ни с момента образования. А уже последнюю сотню лет - раз "...цать". И "матросы железники", и генсеки кукурозоведы, и зачинщики капиталистических безобразий 1991 года. Всем им Академия, и вообще фундаментальная наука, как рыбья кость в горле.

С "железников" взять нечего: 4 класса церковно-приходской школы с помощью кнута. С либералом Хрущевым пытались говорить как с его ужасным предшественником: прямо, искренне, без лизоблюдства, но с уважением. Никита Сергеевич же требовал в речах политеса, за что и был пару раз послан в известное место.

Но суть была не в словах: многие внутриполитические и экономические решения Хрущева по странному совпадению оказывались выгодными не для СССР, но для геополитических противников. Некоторые из таких решений не прошли из-за протестов ученых через научные отделы республиканских и союзного ЦК КПСС.

Банда же Гайдара, уничтожавшая все советское, и не скрывала своего страха перед мощью Академии наук. Бандиты видели в АН СССР колоссальный потенциал, который в случае востребованности помог бы возродить Россию. Следовательно, она подлежала уничтожению. Что-то в самом начале 90-ых пошло не так, РАН затаилась мышью в подполе и выжила. Когда же вылезла наружу и попробовала что-то неправильно высказать, на нее обратили внимание: "жива, курилка?! Ату ее!" и быстренько, но строго по специально написанному закону, отрезали руки и туловище - научные институты и финансирование, прилепили аппарат ИВЛ - миннауки и говори себе голова профессора Доуэля сколь душе влезет. Никто на эту кунсткамерное чудо и внимания то не обратит: "Бормочет что-то, болезный, и пусть его". Железняки, Хрущевы и Гайдары могут спать спокойно - они победили.

В 21-ом веке, когда бал правят не столько станки, сколько мозги, настоящих, неудобных в общении, профессионалов имитационно подменяют дилетанты из мухоморов-кванториумов, или как их там.

Но если мы строим не Империю, а имитацию империи, то все логично и закономерно. Аминь.

Материал написан в рамках цикла "АН" о грядущей судьбе российской науки. Начало здесь. Ученые всех наук, присоединяйтесь!

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