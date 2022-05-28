Запад желает возвращения в зону комфорта и пересматривает отношения к России и санкциям?

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28 мая 2022, 11:33 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Похоже на то, что расчёт Запада и США​ на оперативное и быстрое санкционное воздействие на Россию, при котором страны Запада не​ ​ ​ выйдут из зоны комфорта, не оправдался.

На Западе начинается усугубление экономического дискомфорта. По-видимому, если бы Запад изначально знал о тех нарушениях комфорта, которые сейчас почувствовал, то вряд ли так яростно поддерживал бы проект оперативного удушения экономики России с помощью санкций.​ Необходимо признать, что на Западе усилились тревоги и произошёл выход из комфорта с одной стороны, благодаря военно-политическим тревогам, а с другой, благодаря экономическим проблемам, риску голода и продовольственного кризиса. Таким образом, у западного обывателя начались брожения на этот счёт. Приходит объективность понимания происходящего. А выход из зоны комфорта - всегда условие для выхода на объективное понимание происходящего в мире. На Запад приходит отрезвление и условия, при которых он будет отрезать манипуляционные нити своего марионеточного положения.

Похоже на то, что затягивание пребывания​ в зоне дискомфорта обленившемуся и паразитирующему​ на дотациях Западу, не желается. Агрессивный европейский пыл против России идёт на спад, согласно психологического​ закона Эбингауза.​ К тому же санкции себя уже исчерпали.

Именно поэтому, по-видимому, Германия, Италия и​ Франция начали пересматривать свою позицию по​ ситуации вокруг Украины в​ пользу завершения конфликта в​ кратчайшие сроки. Об этом пишут на Западе уже некоторые политические обозреватели. Более того, некоторые из них отмечают, что ранее вышеуказанные государства наряду с​ США, Великобританией, Польшей и​ странами Балтии выступали за​ «стратегическое поражение» России. Теперь Берлин, Рим и​ Париж поменяли свои позиции и​ задались вопросом: «Как можно в​ кратчайшие сроки завершить конфликт?».

Зеленский​ верит, что невозможно такое резкое изменение со стороны Европы, дескать, они же только недавно хотели иного. Увы! В эпоху постмодернизма все​ возможно. Вместо траектории приходят непредсказуемые бифуркации. Паразитировать на инерции и линейности живым политическим системам опасно! Нужно уметь быстро реагировать на изменяющуюся​ реальность. И это почувствовал советник президента США по​ национальной безопасности (1969−1975)​ Генри Киссинджер​ во​ время выступления на​ Всемирном экономическом форуме в​ Давосе. Он заявил, что Запад должен повлиять на​ Украину для возобновления мирных переговоров с​ Москвой, даже если Киеву придется пойти на​ ряд уступок. Таким образом, считает Киссинджер, можно урегулировать конфликт. Но капризное и упрямое сознание Зеленского, заряженное​ ​ обещанными потоками американских долларов не воспринимает реальность!

Грядёт переломный июнь и лето. Надеюсь это лето не будет для США и Запада летом безумия, основанного на расширении военной агрессии против России. Ну тогда о зоне комфорта им можно будет забыть навсегда!

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