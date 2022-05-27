Гороскоп профессий: какая работа подходит разным знакам Зодиака

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 мая 2022, 15:11 Екатерина Максимова,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Чтобы понимать профессиональный потенциал зодиакального знака, всегда надо знать, какие планеты им управляют. Зодиак начинает Овен и управляет им огненный Марс, планета завоеваний, первичного импульса, энергии. Поэтому и профессии Овну подходят лидерские, там, где необходимо заряжать людей своими идеями, вести за собой и добиваться поставленных целей. Это отличные руководители, спортсмены, воины и политики.

Тельцами управляет Венера - богиня любви и творчества, но также она заведует и финансами. Выражение «золотой Телец», пошло именно от этой взаимосвязи и действительно многие представители этого знака – финансисты и предприниматели. Искусство во всех своих проявлениях тоже сфера этого знака, они обладают хорошим вкусом и ценят красоту этого мира, умея еще на ней зарабатывать. Почти все Тельцы обожают вкусную еду, поэтому среди них много рестораторов и кулинарных критиков.

По статистике самое большое количество писателей рождается под знаком Близнеца, ведь их покровитель словоохотливый Меркурий. Им благоприятно заниматься рекламой, пиаром, это прекрасные журналисты и ведущие. Для них чрезвычайно важна смена предлагаемых обстоятельств, рутина всегда убивает их вдохновение.

Застенчивые Раки, пожалуй, самые большие затворники из всех, и поэтому любят работать дома. Им очень нужна поддержка и мирная атмосфера для эффективного рабочего процесса. Для них сложно быть руководителями, зато это самые лучшие исполнители. Им очень может подойти все, что связано с заботой об окружающих, ведь их покровитель – Луна. Сочувствие и сострадание обязательно должно быть связано с их профессией, поэтому это лучшие социальные работники, психологи, педиатры. Также для Раков подойдет сфера недвижимости и работа с интерьером.

Огненным Львам необходимо блистать в лучах. Их профессия так или иначе может быть связана с выступлениями, потому что их лорд - Солнце. Самое большое количество актеров, моделей, деятелей шоу-бизнеса обладают именно этим знаком. Влияние на массы людей это тоже про Львов, поэтому сфера политики также этому знаку благоволит. Льву противопоказано находится в тени, это знак королевский, но тут важно уметь вовремя корону снять и над собой посмеяться.

Земные Девы больше всего ценят чистоту души и тела. Это лучшие врачи, диетологи, социальные работники. Услужение – ключ к пониманию это знака, но здесь необходимо не забыть и о своих нуждах. Меркурий управляет этим преданным и скрупулёзным знаком, поэтому интеллектуальная деятельность, связанная с логистикой, тоже подойдет Девам.

Воздушные Весы, подопечные Венеры, самые уравновешенные из всего Зодиака, поэтому им подходит дипломатия. Они обладают уникальным даром договариваться со всеми, при этом всех очаровывая. Это отличные консультанты, менеджеры. Конечно, Венера одаривает их тягой к искусству – среди представителей этого знака очень много известных актеров, режиссеров и модельеров.

Инфернальные Скорпионы, управляемые Плутоном и Марсом, имеют тягу к потустороннему, всю жизнь постигая тайну жизни и смерти. Среди них очень много эзотериков, психологов, криминалистов. Эти люди способны заглянуть в человеческую душу, заметив все самое неприглядное и трансформировать это. Среди этого знака встречается много политиков и общественных деятелей, потому что Плутон дает потенциал воздействовать на массовое сознание людей.

Лучшие на свете учителя и просветители — это Стрельцы! Они обладают даром передачи знания и расширения мировоззрения других людей. Еще один талант этого знака – талант путешествовать и делиться своими впечатлениями с окружающими, ведь лорд их знака Юпитер, планета странствий и удачи. Среди них встречается немало настоящих благотворителей, меценатов и философов.

Наверное, лучшие руководители – это Козероги! Находясь под протекцией Сатурна, они обладают даром структурировать информацию, иметь амбиционные цели и силу для их реализации. Сатурн символизирует все незыблемое и постоянное, именно поэтому среди представителей этого созвездия встречается множество талантливых архитекторов и строителей.

Управителем воздушного Водолея является Уран, символ всего нового и небесного. Революция и новаторский подход — это всегда про Водолея. Гуманизм, но при этом независимость дают этому знаку способности заниматься благотворительной и волонтерской деятельностью. Небо во всех значениях тоже принадлежит Водолею. Это знак астрологов и пилотов, ведь авиация и звездная наука подчиняются именно Урану.

Водные Рыбы, завершающие зодиакальный круг, находятся под протекцией Нептуна, планеты грез, поэзии, музыки, но при этом фармакологии и гипноза. Среди представителей этого знака множество служителей кинематографа, лирических поэтов, но также инфекционистов и наркологов.

Как вы заметили, каждый знак обладает большим диапазоном для реализации. Именно поэтому необходима личная консультация по индивидуальной карте, чтобы его максимально воплотить. О том, как это сделать поговорим в следующей статье.

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