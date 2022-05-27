Аналитики отмечают спад активности «Black Lives Matter» в США

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27 мая 2022, 14:45 Александр Крохмаль, Журналист

В США на данный момент проходит двухлетняя годовщина со смерти Джорджа Флойда, убитого полицейским во время задержания. Ввиду этого события, президент Байден даже пошёл на введение ограничений для представителей силовых ведомств. Теперь за полицейскими будут тщательно следить. Вместе с этим аналитики отмечают спад активности экстремистских формирований, и в частности пресловутой группировки «Black Lives Matter». Акции в честь годовщины смерти Флойда не вылились в массовые народные шествия и яростные крики. Отмечается, что на митинг памяти афроамериканца в Нью-Йорке пришли от силы несколько десятков человек.

В целом, за два прошедших года организация потеряла свой былой имидж. Если в 2020 году её приветствовали многие американцы, и даже не только темнокожие. Но сейчас большинство людей начало «прозревать» и осознавать свои ошибки в поддержке былых акций. Нескольких лидеров вышеупомянутой организации уже ловили на мошенничестве. Было выявлено наличие у протестных организаторов достаточного количества богатства, всевозможные особняки и дорогие машины. Экстремистских постов на тему расовой дискриминации в местном интернете становится всё меньше. Призывов к действиям против правительства уже не наблюдается в массовом масштабе. Иными словами, организация начинает затихать и «уходить в подполье».

Но в целом, это не отменяет ответственность её за преступления 2020 года и за массовый всплеск коронавирусных заболеваний в Соединённых Штатах, вызванный масштабными акциями. К тому же, группировки в любой момент могут поднять голову снова, если нечто подобное, что было 2 года назад, произойдёт снова в каком-нибудь американском городке. На сегодня, “Black Lives Matter” до сих пор остаётся незапрещённой организацией в США, хотя отдельные активисты давно требовали признать её террористической.

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