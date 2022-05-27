Что мир грядущий нам готовит?

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 мая 2022, 08:43 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по своему". Эта гениально точное замечание Льва Николаевича Толстого в полной мере относится не только к семье, маленькой ячейке общества, но и к государствам, ячейкам, так сказать, поболее.

У каждой страны есть свой характерный скелет в шкафу, который во многом определяет ее путь развития или деградации на конкретном историческом участке. Определяет и приход к власти в определенное время определенного сорта истеблишмента, мыслящего либо понятиями "завтра", либо "вчера". И, соответственно, ускоряющему либо развитие, либо деградацию, распад державы.

"Что таки мы имеем с гуся" сегодня в нашей стране? Давайте искать ответы вместе!

"Биссектриса - это такая крыса, которая бегает по углам".

Вот так, в шуточной форме полвека назад в стране победившего мирного атома ученики познавали основы геометрии. Ныне вряд ли какой-то учитель позволит себе такую шутку. Ибо не обучение племени младого главная задача учителя (или модняво - тьютора), главная задача правильного учителя - это составление отчетов, заполнение карточек и политически верный доклад вышестоящему руководству. Которое, в свою очередь, докладывает своему. И так до самого верха просветительской вертикали.

Точно такая же ситуация, например, в промышленном производстве. Для этой вертикальной ветки важно не то, как ты развиваешься, разрабатываешь и затем осваиваешь новые технологии, новые продукты производства. Важно - какой шильдик висит на изделии. Если "Сделано у нас", то ты правильный пацан. Даже если все насквозь изготовлено на коленке в "Чине". Даже шильдик и документы на него. Главное - правильно и политически верно отчитаться перед вышестоящими товарищами.

Видимость как реальность царит и в большой науке. Сама наука никого из ее руководства не интересует по многим причинам. Первое - чиновники в большинстве своем вообще не компетентны в той сфере управления, в которую их временно загнала правительственная судьба. Причем, чем более ты некомпетентен, тем выше шансы стать начальником. Второе. Большую, фундаментальную, академическую науку они не понимают. Вот говорящий робот - это да! Картинка для тв красивая, можно селфи с Кузей сделать и даже про искусственный интеллект чего-то умное сказать. А тут какие-то галактики, молекулы или, прости Господи, кварки.

Юристам да экономистам, которые поставлены наукой поруководить, можно и "синхотроны" как грандиозный прорыв втюхивать. Хотя это всего лишь инструмент, большой микроскоп, стоящий грандиозных денег робот Кузя. Как инструмент он хорош, но не более.

Поэтому большая наука должна делаться не ради самой науки, а для отчетности чиновников количеством "кузей" на душу населения или вложенный рубль. Есть на рупь два кузи - молодец! Есть три кузи - на тебе когда-то легендарный научный институт порулить, госпремию, орден Героя России Андрея Первозванного с мечами и оралом и возможность отчитаться перед Самим!

Если вы думаете, что это шутка про рупь и кузей, то совсем нет. Еще несколько лет назад в отчетах для министерства ученых заставляли рассчитывать и указывать экономический эффект (до рубля!), полученный государством от их темы научной работы. Всех: и физиков, и лириков, и медиков, и историков, географов, математиков, океанологов и астрономов.

Этот маразм вполне уживался с образом мышления оксюморона в виде "российских экономистов", оккупировавших все кресла в Миннауке: "Наука должна приносить прибыль. Если прибыли нет, то на ... она нужна".

Естественно, Российская академия наук в эту парадигму не вписывалась. Почему? Читайте об этом в ближайшие дни. Только на сайте "АН".

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