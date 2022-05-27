Агония блефотворчества

Необходимо признать, что в последнее время значительно уменьшилась вербальная и информационная атака на Россию со стороны ведущих политических лидеров Европы и США. Более того, значительно уменьшились эти актёрско-информационные атаки со стороны артиста-советника и военного блефотворца Арестовича. Можно сказать, что давление на Россию блефом с Запада значительно уменьшилось.
Как автор "Энциклопедии блефа" (1995) скажу, что блеф уменьшается тогда, когда блефотворец чувствует бесполезность его внедрения в силу его малой эффективности и невозможности манипулировать субъектом с помощью блефа. Это происходит тогда, когда субъект, на которого был направлен блеф, распознаёт и разоблачает этот блеф. Приходит правда и блефовать бесполезно. Сторона, на которую был направлен блеф, переигрывает и разоблачает блефотворца своим поведением. В частности, своим военным и политическим повелением.
Хочется верить, что в ситуации России и Украины, Россия полностью переиграла Украину в первую очередь по времени. Темпы боевых действия российской армии оказались несравнимо выше, чем украинские. В этом признался сам Арестович. При этом пока не стоит отметать версию, что это может быть очередным блефом Арестовича как некое мнимое признание своих недостатков с целью уменьшения бдительности российских войск. Арестович - гибкий и изворотливый актер и артист, работающий эффективно и профессионально с помощью различных инструментов политического аферизма. Его маскировочная манера говорить без эмоций и без давления на голосовые связки - не такой уж шедевр блефа!
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Поэтому, по-видимому, корректнее говорить, что тактическая ситуация на данном этапе такова, что российские войска выигрывают в темпе и инициативе. О стратегии пока речь не идёт.
К кому направлены установки Арестовича о том, что российские войска скоро пойдут на Север Украины, а также о том, что резко увеличился раскол в украинском обществе, которое вызвано усталостью от войны и массой накопившихся взаимных претензий? Почему Арестович озвучивает эти разлагающие украинское общество установки?
Пока нельзя отметать версию, что это очередной блеф Арестовича направленный на мобилизацию украинцев. Возможно это последний агонистический блеф. Ведь артист и блефотворец Арестович не так прост! Возможно это психологический расчёт.
Таким образом, об успехах Российской армии необходимо судить не благодаря заявлениям блефотворцев, а благодаря реальности. А реальность в данной ситуации в пользу России. А дальше покажет только время.
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