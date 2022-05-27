Агония блефотворчества

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 мая 2022, 08:21 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Необходимо признать, что в последнее время значительно уменьшилась вербальная и информационная атака на Россию со стороны ведущих политических лидеров Европы и США.​ Более того, значительно уменьшились эти актёрско-информационные атаки со стороны артиста-советника​ и военного блефотворца​ Арестовича. Можно сказать, что давление на Россию блефом с Запада значительно уменьшилось.​

Как автор "Энциклопедии блефа" (1995) скажу, что блеф уменьшается тогда, когда блефотворец чувствует бесполезность его внедрения в силу его малой эффективности​ и невозможности манипулировать субъектом с помощью блефа. Это происходит тогда, когда субъект, на которого был направлен блеф, распознаёт и разоблачает этот блеф. Приходит правда и блефовать бесполезно.​ Сторона, на которую был направлен блеф, переигрывает и разоблачает блефотворца своим поведением.​ В частности, своим военным и политическим повелением.​

Хочется верить, что в ситуации России и Украины, Россия полностью переиграла Украину в первую очередь по времени. Темпы боевых действия российской армии оказались несравнимо выше, чем украинские. В этом признался сам Арестович. При этом пока не стоит отметать версию, что это может быть очередным блефом Арестовича как некое мнимое признание своих недостатков с целью уменьшения бдительности российских войск. Арестович - гибкий и изворотливый актер и артист, работающий эффективно и профессионально с помощью различных инструментов политического аферизма. Его маскировочная манера говорить без эмоций и без давления на голосовые связки - не такой уж шедевр блефа!​

Поэтому, по-видимому, корректнее говорить, что тактическая ситуация на данном этапе такова, что российские войска​ выигрывают в темпе и​ инициативе.​ О стратегии пока речь не идёт.​

К кому направлены установки Арестовича о том, что российские войска скоро пойдут на Север Украины, а также о том, что резко увеличился​ раскол в украинском обществе, которое​ вызвано усталостью от войны и массой накопившихся взаимных претензий?​ Почему Арестович озвучивает эти разлагающие украинское общество установки?​

Пока нельзя отметать версию, что это очередной блеф Арестовича направленный на мобилизацию украинцев. Возможно это последний агонистический блеф. Ведь артист и блефотворец Арестович не так прост!​ Возможно это психологический расчёт.​

Таким образом, об успехах Российской армии необходимо судить не благодаря заявлениям блефотворцев, а благодаря реальности. А реальность в данной ситуации в пользу России. А дальше покажет только время.

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