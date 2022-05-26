Программист Алексей Раевский: «Отключить Россию от глобального интернета довольно сложно»

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 мая 2022, 17:39

Раевский считает, что отключение от интернета может привести к замедлению глобального трафика. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«Отключить Россию от глобального интернета технически довольно сложно. Дело в том, что каналов связи с внешним миром много. Это не один канал, который можно взять и отключить как рубильник. Может быть, какие-то каналы будут отключены в результате санкций, но другие, скорее всего, останутся работать, так как мы видим, что не все страны вводят санкции против России, поэтому вполне возможно, с точки зрения интернета останутся какие-либо возможности».

«Возможно и замедление международного трафика. Если какие-то каналы будут отключены, то на другие каналы придется повышена нагрузка, но я не думаю, что это большая проблема, и впоследствии с определенными техническими мерами можно будет ее решить.

Ранее Сенатор Алексей Пушков допустил отключение России от глобальной сети».

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