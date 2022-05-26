Экономист Павел Кобяк: «Российским компаниям нужно как-то поддерживать иностранное оборудование»

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 мая 2022, 15:34

Кобяк считает, что в основе повышения цен лежит спрос и дополнительные расходы на производство. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Относительно роста цен на соль, безусловно, рост стоимости связан с повышенным спросом. Это обычные законы рынка, когда спрос превышает предложение. Второй момент – это повышение себестоимости товара. Нужно понимать, что в тех же самых 18 рублях находятся зарплаты, кредиты, оборудование, обслуживание оборудования. А с учетом нынешней ситуации, когда компании ограничены в обслуживании иностранного оборудования, это приводит к тому, что приходится делать дополнительные расходы, чтобы поддерживать существующее оборудование. Это все ложится в основу повышения себестоимости, ну а повышение себестоимости и увеличение спроса сказывается на ценах в магазинах».

Ранее сообщалось, что в России в апреле и марте резко подорожала соль, рост цен на этот товар стал крупнейшим с 2006 года. В марте цены на соль поднялись на 23% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, в апреле — почти на 32%.

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