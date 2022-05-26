Экономист Денис Ракша: «Повышение пенсии должно компенсировать рост инфляции»

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 мая 2022, 15:09

Ракша считает, что мера по увеличению МРОТ и пенсий своевременна. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».

«Прежде всего, повышение пенсии – это живые деньги. Если у человека была пенсия 15 тыс. руб., то она повышается на 1,5 тыс. руб. Это деньги, которые получат пенсионеры. Это должно компенсировать рост инфляции в этом году. Что касается МРОТ и уровня жизни, то это, конечно, отразится на уровне жизни, не так прямо, как у пенсионеров, а через минимальные зарплаты и социальные выплаты. Несомненно, это расходы бюджета и дополнительные доходы разных категорий граждан».

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что индексация на 10% увеличит пенсии 35 миллионов пенсионеров.

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