Взгляд чайника: о переименовании Курил, возвращении штрафов и странности ценовой политики

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 мая 2022, 14:57 Елена Головань, корреспондент

Что-то давно не писала: чайник скоро, наверное, паутиной зарастёт. Вот, решилась. Последние два дня недоумеваю. Ну, конечно, не только последние два дня, но сейчас как-то особенно накипело.

Пару дней назад прочитала на своём же родном сайте «АН» о том, что некто, предложил переименовать Курильские острова. Сказать, что меня удивила эта инициатива… Ну, это мягко сказано. Ну я и подумала: а почему бы, к примеру, не заняться промышленностью, самолётостроением или вообще космической отраслью?! Это вообще в тренде, учитывая, что в последнее время в ней, в смысле в космической отрасли, гремит по большей части Илон Маск. Когда была «холодная война» не спали ночами, обдумывая, как бы первыми запустить в космос корабли, потом собак, потом и человека. Гремели на весь мир. Думаю, Иосиф Сталин или Никита Хрущёв очень бы удивились, если бы Сергей Павлович Королёв вместо проекта какого-нибудь спутника или идеи создания завода по строительству комплектующих для советских ракет принёс бы им на согласование проект переименования островов или населённых пунктов.

И да, с названиями. Согласно логике желающего переименования, можно вообще переименовать названия населённых пунктов, которые имеют не славянские корни, включая, кстати, и Москву. Ну и кому от этого будет хорошо? Уж точно не их жителям, которым придётся менять все, какие имеются документы.

Вообще, как мне кажется, сегодня по поводу креативных инициатив изгаляются кто только может. В принципе понятен курс президента (ну или как мне кажется, понятен) на то, чтобы как можно сильнее умаслить население, дабы не переметнулось оно к «пятой» колоне. Ругая правительство на чём свет стоит. А может, это и правда, продиктовано заботой о населении. Не знаю. Но иногда инициативы наших чиновников просто поражают.

Меня, например, просто потрясла новость о том, что в Москве собираются возместить из бюджета все штрафы, которые были выписаны и оплачены за несоблюдение пандемийного режима. Ну, или антипандемийного – в общем, вы поняли.

Но давайте составим проекцию на будущее – мой муж всегда говорит это нашим детям – думайте, всегда думайте, просчитывайте, как в шахматах, шаги, которые последуют за вашим поступком. Ведь думать не больно, уверяет он. Видать, больно. Чиновникам уж точно. Конечно, московские чиновники прикрываются красивыми фразами – мол, вот у нас сложная ситуация, катастрофически падает покупательная способность и все такое. Но, простите, те, кто во время пандемийного режима ходил без масок и т.д., всё-таки нарушал действующее законодательство, приказы мэра и т.д. и т.п. А что было бы, если бы все ходили без масок? До каких показателей скаканул бы прирост заболевших ковидом? И сколько бы умерло людей? А сколько заразилось и умерло из-за тех, кто «хронически» нарушал режим? Ну, конечно, давайте реабилитируем нарушителей. И ага, вернём им деньги за штрафы.

У меня, кстати, идея на миллион – а давайте ещё отпустим тех, кого в период пандемии посадили, к примеру, за воровство. Ну они же не виноваты – их ситуация заставила воровать в магазинах, «обставлять» дома пенсионеров и прочее, и прочее, и прочее… Можно, кстати, и убийц под эту «мазу» выпустить. Не всех, конечно – тех, кто в период пандемии соседа или жену по чекушке ударил, а те в ящик сыграли. Ну а чего – пандемия же была, у всех нервы ни к чёрту.

Кстати, у нас, похоже, на очереди очередная беда – обезьянья оспа, которая рано или поздно до России доберётся. Прямо так и хочется спросить – ребят, а как вы будете с ней бороться. Нужно будет объявить масочный режим? Сделать какие-нибудь диз-коврики на предприятиях? Установить в магазинах и других общественных местах органайзеры ну и ещё какую-нибудь хрень? А зачем? Ведь пандемия пройдёт, и всё вернётся на круги своя – всем всё вернут.

Чиновники, вашу бы энергию, очень креативную, бесспорно, да в мирное русло. Скажите, вам некуда направить деньги, которые вы собрались возвращать за штрафы? Подсказываю – во всей стране есть очень много пенсионеров, многодетных семей, да и просто бедных людей, которые влачат жалкое существование.

Пытаясь быть объективной, всё-таки отмечу, что стараниями президента этим самых бедных должно в стране остаться чуть меньше, учитывая, что анонсировано повышение пенсий, пособий и всего прочего (кстати, оно было анонсировано первый раз ещё пару месяцев назад, но пока ничего не изменилось, ну, по крайне мере, для нас, для приёмных семей, а мир, как известно, вертится по законам эгоцентризма).

Но дай Бог, пенсии, МРОТ и все прочие выплаты вырастут. Но это пока в надеждах обывателей. А по факту… Нам всегда объясняли повышение цен скачками доллара, ну и евро в придачу. Согласно этой логике… С началом военной операции на Украине резко выросли цены на всё – это для нас было понятно, доллар же скакнул (хотя вообще изначально для обывателей в принципе было непонятно, почему мы вообще зависим от какой бы то ни было импортной валюты, учитывая, что занимаем одну восьмую часть земной суши), но да ладно, тут наши российские финансисты постарались, ага.

Вот я как обыватель, как многодетная мама, спрашиваю – а почему, несмотря на падение курса доллара, цены в магазинах не падают? На молоко, хлеб, яйца?! Никакие выплаты нам пока не подняли, да и не надеюсь, что поднимут – честно – но вы хотя бы разберитесь с ценами в магазинах.

И это я уже к президенту. Конечно, вы анонсировали повышение пенсий, пособий, МРОТ и т.д. Но жить людям нужно здесь и сейчас. Почему вы позволяете получать производителям и продавцам продуктов сверхприбыли сегодня, учитывая, что и доллар, и – да Бог с ним – евро – от которого вроде наша экономика не так зависит – сверхприбыли за счёт простых жителей.

Я много видела бабушек, которые перед магазином пересчитывают мелочь – хватит ли им на хлеб и молоко?! И вот в этот момент, Путин Владимир Владимирович, я вас не понимала, мягко скажем, хотя в принципе я поддерживаю вашу политику. Я об этом уже не раз писала.

И да, обращение к вам, президент Российской Федерации! Пожалуйста, направьте чиновников, которым нечем заняться, на строительство новой России, и да, на понижение цен, благо, что курс рубля сегодня это, как мне кажется, позволяет. Вспомните хотя бы понижение цен, которое Сталин умудрялся осуществлять, несмотря на послевоенную разруху.

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