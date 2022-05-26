Депутат Госдумы Анатолий Вассерман «Запад стал понимать, что Украина будет ликвидирована»

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 мая 2022, 14:02

Вассерман считает, что Запад сейчас пытается сохранить территориальную целостность Украины. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Запад убедился в скорейшей и неизбежной ликвидации террористической группировки «Украина». Он понимает, что она будет ликвидирована, и когда будет официально отменена старая польская фальшивка «Украина – не Россия», спектр возможностей причинения пакостей России резко сократится. Запад надеется, пока не поздно, сохранить какой-нибудь кусочек территории официально именуемый «Украина», чтобы хоть с этого кусочка продолжать пакостить».

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссенджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок.

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