Политолог Андрей Суздальцев: «Небо над Украиной держит Россия»

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 мая 2022, 12:09

Суздальцев считает, что спецоперация на Украине не будет затяжной. Все будет зависеть от России. Таким мнением политолог поделился с изданием «Аргументы недели».

«Есть пацифистская реакция – она внутренняя. А есть другой уровень – это то, что война мобилизует, сами воевать не будем, а будем использовать Украину, как пушечное мясо. Но побеждает сейчас тот, кто держит воздух, а небо над Украиной держит Россия. Без контроля над небом победить невозможно. Не факт, что спецоперация на Украине будет затяжной, это Европа и США так считают. Любой конфликт имеет свою специфику. Эту специфику мы уже поняли. Как мы переменим вооруженные кадровые силы Украины, то нам будет легче, так как с территориальной обороной мы уж справимся. Тут зависит все от нас».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал государства, входящие в альянс, быть готовыми к тому, что придется оказывать поддержку Украине в течение длительного времени.

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