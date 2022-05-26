Образовательные ужасы нашего городка

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 мая 2022, 07:23 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Сразу два образовательных министра: просвещения и высшего образования на днях "плюнули в вечность". Первый, Кравцов, рассказал почтенной публике, что слово "Бог" отныне надо писать с большой буквы. А иначе, мол, анафема и признание иноагентом. А второй, юрист Фальков, поведал о создании суверенной системы образования взамен устаревшей Болонской. И вроде правильно все сказали, и ложечки нашлись, но какой-то осадочек остался.

Зачем российским министрам эпатировать электорат - загадка великая есть. Должность не выборная, от мнения людей ничего не зависит. Назначили и рули себе на здоровье, участвуй в совещаниях по видеосвязи, отчитывайся просмотрами контента в соцсетях, открывай новые здания после ремонта. Кто же тебя за язык то тянет?! Нет, нужно попасть в новости Яндекса: "Мы за любую рекламу, кроме некролога!"

Вот интересно, министр просвещения Кравцов знает, что верующий так и так напишет слово "Бог", а не "бог". И имена архангелов и святых тоже напишет, как дышит - с уважением и любовью. И помнит ли министр, что церковь у нас отделена от государства и учить как писать святые слова светскому министру не по чину.

А по чину заниматься совершенно другими вещами. Напомнить стоит министру, что согласно докладу правительства о реализации государственной политики в сфере образования в 2020 году: "В 2020/21 учебном году численность обучающихся в одну смену составила около 13,9 млн человек, во вторую смену — 2,5 млн человек, 18,1 тыс. детей учатся в третью смену». Вот об этих двух с половиной миллионах ребятишек и надо беспокоиться г-ну главному просветителю.

Или у нас начали возрождаться школы в сельской местности? И не только на селе? В 2000-ом году всего их было около 69 тысяч. В сентябре 20-го стало 40,3 тысяч. Отрицательный рост считайте сами.

Сергей Сергеевич Кравцов, согласно официальной биографии, учителем прослужил годика так этак три. Остальное время служебной карьеры был начальником над учителями. Самое время о написании слова "Бог" подумать.

Отдельного разговора вполне заслуживает министр "вышки" и науки Валерий Фальков. Как там у Николая Васильевича Гоголя: "Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать. Потом велит Гапке принести чернильницу и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: «Сия дыня съедена такого-то числа». Если при этом был какой-нибудь гость, то: «участвовал такой-то».

Валерий Николаевич же очень любит говорить то, что от него хотят услышать. Более двух лет назад, когда никому не ведомый в столичных кущах ректор Тюменского, прости Господи, университета приехал в Мекку - в Российскую Академию наук в новом качестве министра, он много говорил о почти священном своем уважении к РАН, об ограничении наукометрии, о возрождении российских научных журналов. После Михайло Котюкова новый начальник науки очаровал убеленных сединами почтенных академиков. Однако, когда недавно стали подводить итоги работы министра, реальной работы, стало понятно, что сказано было много, а вот сделано... Но это тема отдельного материала. Только на сайте "АН".

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