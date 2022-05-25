Необыкновенный фашизм

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 мая 2022, 19:28 Вадим Кулинченко,

Я редко смотрю политические шоу на телевидении, где с экрана на экран кочуют одни и те же «знатоки», от которых уже оскомина. В отличие от них, которые всё трактуют как по указке, я имею своё мнение, основанное на реальных событиях и жизненном опыте.

У меня одно мнение – украинцы наши братья за исключением «западенцев», которые стали хуже фашистов. Мы упустили время, когда эту нечисть нужно было выжигать калёным железом, но нас, как всегда, подвело наше человеколюбие и мягкотелость! А кто от этого страдает?

В передаче «Право знать» Д. Куликова 21 мая сего года своё мнение (сейчас все вопросы по Украине) высказывал писатель Захар Прилепин. Я заинтересовался этой передачей. Особенно меня порадовало совпадение наших мнений на вопрос Юсина, которого я тоже уважаю, о судьбе городов и народа проживающего в них, которые освобождает Армия РФ? «Не постигнет ли Одессу и Запорожье судьба Мариуполя?» - спросил Юсин. (Умный поймёт!)

Мне хочется подтвердить это мнение Прилепина (мы всё заново отстроим) своими воспоминаниями, подтверждающими эти слова. Потому что иного пути нет. Современные «нацики» хуже фашистов.

В разгар ельцинского беспредела, когда цинизм Бориса зашкаливал, мой больной брат, а как разведчик он во многом разбирался, говорил мне: «Брат, нужно сбросить атомную бомбу на Кремль!» Я ему возражал: «Володя, это ведь наше достояние, наша гордость!» На что получал ответ: «Кремль мы заново отстроим, а вот выжечь оттуда камарилью – главная задача!» Теперь я понимаю его логику.

И на память приходит другой пример из моего детства и выводы из него в зрелом возрасте. Не все немцы были гадами. Особой жестокостью отличались фашисты, которых сегодня по жестокости превзошли украинские националисты. Это уже высшая степень фашизма.

Теперь уже не секрет, что многие зверства фашисты осуществляли руками своих сателлитов, в том числе западных украинцев, которые захватили сегодня власть во всей Украине. Они пошли дальше своих учителей. Прикрываются мирными жителями, чего не позволяли себе армейские части Германии.

1942 год. Линия фронта проходит по реке Дон, на берегу которого находится большое село Коротояк. Я тогда мальчишкой проживал в городе Острогожске в 18 км от Коротояка, который был на передовой фронта. Там проживала Полина, моя ровесница, жена брата. Уже в 90-е годы прошлого столетия я поинтересовался у неё, почему она имеет статус узницы концлагерей? Она ответила, что в период боевых действий немцы выселили их из Коротояка в какие-то деревни. Тогда мы с братом посмеялись над этим – А почему нас не выселяли? А потом дошло – немцы выселяли из линии фронта мирное население, чтобы не подвергать его опасности боя. Ведь немцы тоже были разные, а вот «западенцы», или как их ещё называют «рыкло» один к одному. Это признают и на Западе, но используют их, натравливая на Россию.

Чем это кончается, понимает народ, но не понимают политики. Эту заразу нужно выжигать калённым железом без всякой снисходительности. Да будут жертвы, от этого никуда не деться, но если опять проявлять снисходительность, то мир придёт к страшным временам…

Р. S. Я понимаю, что моё мнение многим не понравится, тем более не увидит света. Но от правды никуда не деться, пора кончать решительно с новым нацизмом.

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