Политолог Аслан Рубаев: «Остальные регионы тоже последуют примеру Херсонской и Запорожской областей»

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 мая 2022, 17:18

Фото: политолог Аслан Рубаев

Рубаев считает, что сейчас перед русскими в Украине стоит непростой выбор. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Можно сказать, что Запорожская область является вторым регионом, который изъявил желание войти в состав РФ. Мы сейчас наблюдаем, как совершается история. Наконец-то справедливость восторжествовала и исконно русские земли с русскими людьми возвращаются на Родину. Я надеюсь, что остальные области так называемого украинского государства тоже определятся и вернутся в Россию, так как подавляющее большинство людей, проживающих на Украине, являются русскими людьми, и сегодня перед ними стоит исторический выбор, т.е. они должны определиться. Они хотят жить в свободной стране, где их не хотят притеснять или они будут жить в нацистском государстве? Я думаю, что остальные области тоже последуют примеру Херсонской и Запорожской областей. Но прежде всего, надо освободить территории и тогда мы увидим истинную волю народа, который живет в Украине».



Ранее МВД Запорожской области сообщило, что упрощенное получение гражданства РФ в Запорожской и Херсонской областях означает, что они не вернутся в состав Украины.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции