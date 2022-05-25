Политолог Надежда Узунова: «Италия значительно зависит от поставок энергоносителей и пшеницы»

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 мая 2022, 16:25

Узунова считает, что не только Италия, но и другие европейские страны заинтересованы в урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом она сказала «Аргументам недели».

«На самом деле, ситуация для Италии тоже не очень простая, поэтому сейчас усложнилось взаимодействие. Мне кажется, что сейчас идет процесс, когда страны пытаются выйти из того тупика, который был наскоком сформирован – разрыв контактов с Россией. Но просто так этого не сделать. Никто не хочет признаваться, что страны продолжают искать пути покупки энергоносителей на условиях России, точно также и в политической сфере. Италия – одна из тех стран, которая значительно страдает. Италия зависит от поставок энергоносителей и пшеницы. Значительный экспорт пшеницы в стране связан с пшеницей. Когда началась спецоперация, то итальянское руководство пыталось выразить свою антироссийскую политику, но это вызвало несогласие итальянского общества. Европейцы озабочены попытками их втянуть в противостояние, которое им не нужно».

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что предложения Италии по урегулированию ситуации на Украине оторваны от реальности, их сложно воспринимать всерьез.

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