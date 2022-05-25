РПЦ пока не готова канонизировать Суворова

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25 мая 2022, 13:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил РПЦ канонизировать известного русского полководца Александра Суворова. В церковной инстанции отнеслись к этому делу без особого энтузиазма, но пообещали собрать все необходимые материалы о жизни военачальника. Председатель синодальной комиссии по канонизации епископ Троицкий Панкратий рассказал, что Шойгу лично обратился к священноначалию РПЦ с просьбой о причислении Суворова к лику святых. Но всё же для этого необходимы не только государственные и общественные заслуги претендента, но и чудеса. Только в этом случае церковь может рекомендовать полководца к канонизации.



Вопрос о причислении великого Суворова к лику святых всплывал ещё несколько лет назад. В РПЦ часто находили отговорки к этому делу. К тому же ничего сверхъестественного в жизни военачальника так и не было найдено. Как утверждал в своё время заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва, «одной из проблем в области канонизации является мифологизация, когда героизация достойного человека подменяет собой прославление во святых». Сейчас же, поскольку к патриарху Кириллу обратился лично сам министр обороны, отказаться в церкви от этой задумки уже не смогут. Поэтому председатель комиссии по канонизации епископ Панкратий призвал всех и каждого собирать материалы о жизни полководца, и о его чудесах. Епископ пообещал, что как только все данные будут собраны, «к этому вопросу вернутся основательно».

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