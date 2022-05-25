Опросы показали неоднозначное отношение американцев к мерам против России

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 мая 2022, 13:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В США сейчас наблюдается раскол мнений по поводу украинского кризиса и отношения к РФ. Всё больше местных жителей задумывается о той цене, которую они платят за полномасштабную санкционную кампанию Запада. Опросы АР и Чикагского университета показали, что большинство американцев (51%) не желают ограничительных мер против России. Местных сильно обеспокоил небывалый рост цен, отразившийся на их потреблении. Это не может поменять курс Запада в целом, но может его скорректировать.



Также стоит отметить, что ещё в апреле 55% опрошенных настаивали на том, что Вашингтон должен нанести ощутимый урон российской экономике. Теперь же сторонников такого подхода стало на 10% меньше. Но причина таких перемен вовсе не в изменении отношении к России. Речь идёт о том, что американцы стали позволять себе куда меньше из-за роста цен на бензин, продукты и другие услуги. В апреле индекс потребительских цен в годовом исчислении составил 8.3%. Он немного снизился по сравнению с мартовскими показателями.



Конечно же это несопоставимо с российской инфляцией. ЦБ РФ ещё в конце апреля спрогнозировал инфляцию в этом году до 23%. Но многие россияне всё же понимают, что страна вовлечена в военный конфликт. В то же время американцы продолжают держаться от него подальше и даже украинских беженцев принимают в весьма ограниченных количествах.

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