Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев: «Эмираты нам не соперник»

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 мая 2022, 12:08

Фото: pixabay.com

Танкаев считает, что ОАЭ не сможет стать альтернативой российской нефти. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«ОАЭ – это самое последнее государство, которое может заменить Россию на энергетическом рынке. Запасы нефти в ОАЭ выработаны более чем на 90%. Добыча нефти там падает, она очень низкая и будет падать дальше. Эмираты давно ищут для себя альтернативу выбывающей нефти, и, на самом деле, они очень серьезно ориентируются на российский нефтегазовый комплекс, бизнес. В этой связи, видимо, сами по себе действия, которые производят ОАЭ, были неправильно поняты теми, кто давал соответствующие комментарии. Эмираты нам не соперник. Это один из лучших и наиболее перспективных партнеров, поэтому я не думаю, что для России есть какая-то проблема».

Ранее Bloomberg сообщал, что Объединённые Арабские Эмираты впервые за 2 года отправили нефть в Европу.

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