В ближайшее время Таджикистан может стать еще одной горячей точкой для российских военных

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25 мая 2022, 09:01 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: AP / Didor Sadulloev

Дождливый, туманный и загадочный Лондон, то направляющий свои боевые корабли в Черное море, то отзывающий их, реально гадит России на совершенно другом ТВД - в Средней Азии. Совместно с Турцией английские сэры планируют уже летом развязать гражданскую войну в Таджикистане. Мы неминуемо будем вынуждены вмешаться.



После малоизвестной в России таджикской войны 90-ых годов, когда нынешняя власть усидела в своих дворцах только благодаря нашим штыкам, Объединенная таджикская оппозиция (ОТО) присмирела и стала частью правящего истеблишмента. Однако за 20 с лишним лет выросло новое поколение волков, которых подкармливали Лондон и Стамбул, которого лепешкой не корми, а дай пустить кровушку режиму Рахмона.



На днях себя проявила, казалось бы, разгромленная военная часть ОТО, которая собирается перейти к военным методам взятия власти: «Решение было принято группой сторонников оппозиции, которые понимают безрезультатность и недостаточную эффективность исключительно политических методов борьбы... Достигнуты принципиальные договорённости о взаимодействии между некоторыми бывшими командирами Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) и Народного фронта, осознающими необходимость системных перемен в Таджикистане».



И эти заявления, судя по реакции российского разведсообщества, не шутки кучки отщепенцев. Сказать, что оно обеспокоено - ничего не сказать. Проблема в том, что проблемы в любом среднеазиатском гособразовании могут взорвать весь регион. А это тогда будет не война "в европах", в которой стороны еще призывают друг друга к соблюдению Женевской конвенции. Это будет кровавая баня, которая неизбежно докатиться до наших границ и вряд ли на них остановится.



С учетом того, что сейчас на границах Таджикистана и Афганистана уже сосредоточено несколько тысяч никому формально не подчиняющихся "индейцев", вооруженных и обученных убивать, то через пару недель, когда горные перевалы станут проходимы, мы можем быть втянуты в новую войну. Еще более масштабную, чем украинская компания.



В СМИ уже начала появляться информация о том, что свободолюбивый таджикский народ просто кушать не может, глядя на то, что диктатор Рахмон при поддержке России делает со страной. И, значит, бородатые демократы с автоматами имеют полное право стрелять и резать головы. С учетом того фактора, что армия и спецслужбы Таджикистана практически не боеспособны в сравнении с фанатиками из ОТО, с боями освобождать Душанбе и прилегающие территории вновь придется русскому солдату.

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