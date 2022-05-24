Весь мир науки мы разрушим до основания, а зачем?

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24 мая 2022, 21:03 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: pixabay.com

Государство Российское любит свою науку, как Никита Сергеевич Хрущёв любил кукурузу: преданно и беззаветно. Оно, государство, делает для науки почти все: назначает специального вице-премьера, отличившегося на строительстве Олимпиады, создает целое министерство во главе с проверенными юридическими и экономическими кадрами, проводит совещания, заседания, советы и прочее.



А наука, этакая неблагодарная штука, взаимностью отвечать не собирается и смотрит налево-направо. И ещё ерепениться и хорохориться, когда ей напоминают, что кто девушку ужинает, тот ее и танцует.



В преддверии выборов в РАН, назначенных на осень этого года, "АН" начинает цикл статей о ситуации в научной политике государства, встающего с колен.



Мудрый академик Владимир Бетелин однажды заметил, что одной из примет нынешнего времени стало "разнодумание": "начальство" что-то думает само по себе, подчиненные сами по себе. А если учесть, что начальниками у нас назначают по принципу преданности, а не по профессиональным качествам, а в подчиненных ходят оставшиеся немногочисленные специалисты, то получается "картина маслом".



Возьмем "наше всё" - искусственный интеллект или ИИ. Руководители страны говорят о нем с придыханием: "надёжа и опора", "где он - там победа", "главное достижение человеческого разума". При этом толком никто не понимает, что это за зверь. За ИИ выдается всё что угодно: система распознавания лиц, сайт госуслуг, личная реклама, голосовая "алиса", шахматная программа. Все это вместе и по отдельности всего лишь элементы ИИ, основанные на банальном анализе множества вариантов, хранящихся в памяти компьютера. Никаким интеллектом там и не пахнет.



Но создаются и распадаются какие-то комиссии по ИИ. Назначаются замы губернаторов по ИИ. Министерства регулярно отчитываются сколь много наработали/накопили байт и битов ИИ. Вот была, скажем, правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту. Возглавляли ее вездесущий Герман Греф и некий Орешкин. Входила она уже в комиссию по цифровому развитию. К 2030 году подкомиссия обещала комиссии свернуть цифровые горы и вогнать страну в искусственное интеллектуальное завтра. Да так вогнать, чтобы почти четверть мирового рынка ИИ русифицировать.



Но не успели. Упразднили подкомиссию по оптимизации и из-за "неосуществления функций". Промучилась она недолго - всего-то два годочка.



Сейчас бедным ИИ занимается всего лишь рабочая группа «Искусственный интеллект» при АНО «Цифровая экономика». В календаре рабочей группы на сайте форумы, конференции, саммиты, салоны и прочие мероприятия. Жизнь кипит! Осваиваются почти 90 миллиардов, выделенных интеллектом естественным на развитие искусственного.



Вообще-то в стране, претендующей на приличный кусок мирового рынка ИИ, для начала было бы неплохо создать хотя бы некое подобие суперкомпьютерной сети или системы для решения научных задач по тому же искусственному интеллекту. Просто потому что иначе никакого интеллекта в стране не будет.



Стыдоба, но пока мы имеем лишь один государственный официально признанный суперкомпьютер "Ломоносов 2". ДА и он не входит даже в сотню-вторую самых быстрых. Все остальные машины из ТОП-500 корпоративные: Яндекс, МТС, Сбер. Работать на государство они будут только под дулом пистолета. И будут ли в обозримом будущем работать вообще - большой вопрос. Все комплектующие, грубо говоря, запчасти для них под строжайшими санкциями США. Не получится их получить даже по серому импорту, одобренному Минпромторгом. Который, кстати, и должен отвечать за развитие российской микроэлектроники.



А причем здесь Российская Академия наук? А вот причем! О том, что мы рано или поздно окажемся в капкане микроэлектронного импорта академики предупреждали и 5, и 10, и 15 - 20 лет назад! За это время Китай стал мировым лидером по супервычислениям. В РАН была разработана реальная программа вычислительного перевооружения страны. Направлена в правительство. Что-то было сделано? Конечно! Например, создана и упразднена подкомиссия по очистке от бродячих котов. Тьфу, по искусственному интеллекту...

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