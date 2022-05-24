Опять польская оккупация?

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 мая 2022, 16:28 Сергей Платонов,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Как начиналась польская оккупация территории к западу от Днепра в 14 веке, можно прочитать, но увидеть, по понятным причинам, невозможно. Другое дело теперь, когда в прямом эфире мы смогли наблюдать как на шею Украины, снова надевается польское ярмо. И как депутаты украинского парламента во главе с президентом-комиком Зеленским устроили из этого постыдного акта восторженно-лживое представление в постановке польского президента Дуды.



Но и тогда, и теперь компрадорская, она же псевдоевропейская элита Украины готова отдаться хоть самому черту, но только не азиатской Москве. В 14-17 веках Речь Посполитая более трех столетий издевалась над подмандатным православным и русскоязычным населением. И могла добиться цели - обращение его в католическую веру и отказ от русского мира, если бы не сопротивление русской православной церкви и помощь Московского государства. Закончилось это издевательство разделом Польши между Россией, Австрией и Пруссией. Соответственно и само население было разделено между этими государствами, в которых оно обрело конфессиональные и этнические автономии. Конец нового Украинско-Польского союзного государства (Речи Посполитой-2), конечно предсказуем. Это новый раздел, а между кем, время покажет. Хотя Россия, Белоруссия, Венгрия и Румыния - первые кандидаты.

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