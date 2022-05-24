Профессор ВШЭ Нина Абанкина: «Нужен не возврат, а грамотное и стратегическое управление в системе высшего образования»

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 мая 2022, 14:36

Профессор института образования НИУ ВШЭ Нина Абанкина считает, что отказываться от современной системы образования нецелесообразно. Такое мнение она высказала изданию «Аргументы недели».

«Отказываться от этого далеко нецелесообразно. У нас до этого была индустриальная экономика и индустриальная система университетов. Возвращаться к ней – это значит отказаться от ответа на современные вызовы в системе образования, на вот эту гибкость, неопределенность, которая востребована рынком труда. Это значит погубить предпринимательскую активность, право на построение собственной образовательной программы, которая сегодня развивается во всех университетах. Нужен не возврат, а грамотное и стратегическое управление в системе высшего образования в согласовании с рынком труда и интересов будущих студентов».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что целесообразным было бы отказаться в России от западной образовательной системы и вернуться к отечественной модели.

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