«Каннибализм», серый экспорт, реверс-инжиниринг пришли в Россию

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 мая 2022, 12:18 Валерий АГЕЕВ

Фото: А-330

Экстраординарная обстановка, которая складывается в настоящее время в авиатранспортной отрасли России в результате санкций западных стран, требует от авиакомпаний быстрых и решительных мер по сохранению бесперебойной и безопасной эксплуатации воздушных судов.

Однако при этом, как отмечает Алексей Синицкий, представитель российский компании Infomost Consulting, наблюдается избыток провозной емкости на магистральных линиях России и нехватка кресел на местных и региональных маршрутах жизнеобеспечения. Так в частности, располагаемая провозная емкость в 2019 г. оценивалась в 153 млн кресел, в 2020 г. — в 93 млн. (-40%), 2021 г. — 136 млн (-11% к 2019 г.). Не менее 30-40% кресельного парка в 2022 г. выглядит избыточно. Поэтому отсутствие части лизинговых самолетов не скажется на отечественном пассажиропотоке.

Алексей Синицкий



Но главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, а также обеспечение западных самолетов, находящихся в лизинге в России, запасными частями и агрегатами.



Ударим реверсом по запчастям!

В настоящее время эксперты предлагают различные меры, включая самые экзотические, например, «каннибализм» – снятие агрегатов с одних самолетов и установка на другие, «серый экспорт» - поставка запчастей через третьи страны в РФ, их покупка у других эксплуатантов, в частности, у Китая.



И эти планы уже претворяются в жизнь. Так, в частности, по данным агентства Bloomberg, российская компания «Аэрофлот» начнет разбирать свои самолеты на запчасти из-за их дефицита, чтобы поддерживать парк самолетов в работоспособном состоянии. Источник пишет, что это может произойти уже через три месяца.



На балансе «Аэрофлота» числится более 350 самолётов, подавляющее большинство из которых являются моделями Airbus или Boeing. По данным компании Aviation Data & Analytics For Aviation Finance & Airlines, российские авиакомпании имеют договорённости о поставках в течение трёх месяцев, после чего они могут начать разбирать самолёты на запчасти.



Аналитики отмечают, что заменить зарубежные самолёты российскими в обозримом будущем не получится. Так в частности, существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов Суперджет-100 до 40 единиц в год. Это тот уровень, на который Россия будет стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы. Важнейшим условием осуществления этих планов в текущих условиях должна стать замена двигателя иностранного производства на российский ПД-8, заявили в Минпромторге.



Кроме того, стоит задача обеспечить сертификацию нового двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12–14 месяцев.



У «Аэрофлота» есть несколько альтернативных вариантов, но они не могут в полной мере закрыть потребности компании. Также источник пишет, что «Аэрофлоту» стоит оставить амбициозные планы по завоеванию международного рынка. Из-за санкций компания сократила зарубежную маршрутную сеть с 56 до 13 конечных точек, что привело к снижению пассажиропотока. Ожидается, что вскоре «Аэрофлот» будет работать исключительно на внутреннем рынке России.

Валерий Кудинов



Ранее стало известно, что «Аэрофлот» выкупил восемь широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 у иностранных компаний.



Что же касается Китая, то как заявил Валерий Кудинов, начальник управления поддержки летной годности ВС «Росавиации», он продавать запасные части российским компаниям не будет. И не потому, что не хочет. Просто сейчас очень хорошее время для захвата Тайваня. Как это произойдет, США обрушит на Китай свои санкции и тогда запчасти для своих самолетов ему очень пригодятся! Но для приобретения запчастей есть и другие страны, а на всех санкции не наложишь!





Вспомним Ту-4 и китайцев!

Эксперты также планируют возродить и так называемый «реверс-инжиниринг», что дословно переводится на русский язык, как «обратная инженерия» или обратное проектирование. Это способ исследовать некоторое готовое устройство, деталь или программу, а также документацию на них с целью понять принцип его работы. А поняв, сделать! Так, например, поступили советские инженеры при проектировании летающей крепости Ту-4. Они разобрали американский самолет по винтикам, обмерили все и построили свою суперкрепость!

Ту-4

Так поступали раньше и поступают сейчас китайцы, копируя и при этом улучшая советские истребители, бомбардировщики и многие виды вооружения, например, автомат Калашникова.



Показателен опыт США. Ещё в 1947 году там было получено одно из первых одобрений на производство РМА запасных частей. PMA – Parts Manufacturer Approval – одобренный производитель запчастей. Одобрением производителей занимается Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), и ни один из производителей оригинальных компонентов не может запретить авиакомпаниям использовать PMA запчасти.



Практика применения одобренных национальными авиавластями неоригинальных запчастей для иностранных самолётов существует в Китае, где уже много лет местные предприятия производят РМА-компоненты для Boeing и Airbus китайских авиакомпаний.



Министерство транспорта РФ пошло по этому же пути и даже аббревиатуру придумало аналогичную – РМА, но только кириллицей – Российский Материальный Аналог. Правда, как эти детали будут работать на западных самолетах, никто не знает!



И еще. Не все западные авиационные власти Запада поддерживают санкции США против России. Недавно Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выступила против запрета на поставку авиационных запчастей российским авиакомпаниям.



Главный международный орган отраслевого саморегулирования аргументировал, что «жесткие меры могут создать угрозу для безопасности полетов, которая является для нас высочайшим приоритетом».



Сверхновая реальность для воздушного транспорта радикально перетряхнула привычные бизнес-процессы авиакомпаний. Для продолжения работы и выполнения основной задачи — обеспечения авиационной транспортной доступности, коммерческие авиаперевозчики вынуждены выстраивать новую географию полетов, адаптировать внутренние процессы и технологии для взаимодействия с новыми и текущими партнерами, решать множество новых задач и вызовов.

Конечно, если не принимать экстренные меры в авиапроме России, то наша страна превратится в «коммунальное хозяйство», занятое сохранением связности страны и жизнеобеспечением удаленных территорий! А этого, ох, как не хочется!

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