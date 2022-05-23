Ошибки в программе развития российской науки, направленной на разрешение проблемы импортозамещения

Необходимо признать, что настоящее время для развития науки есть только один полезный фактор - падение импорта. Нужны обещания власти что к импорту возврата не будет, даже если он попрет. В противном случае опять будет обеспечена демотивация к развитию Российской науки.
В связи с СВО на Украине и резким падением импорта из-за санкций усилилась активность на создание программ развития науки и импортозамещения. И уже проглядывают ключевые ошибки в этом процессе:
1. Бессмысленно делать в науке то, что делалось ранее, а потом ждать чего-то нового!
2. Инвестиции уходят на форму, а не на контент науки. То есть, уходят на презентации, здания, стены и т. п., а не на создание научных школ, которые сбацать оперативно невозможно. По команде сверху наука и открытия не создаются. Это не завод, где можно технологично и конвейерно выдавать продукт!
3. Необходимо признать, что сейчас наука засорена такими менеджерами, которые не имеют к истинной науке никакого отношения! Таланта хватает только на освоение финансовых средств без прока и на пустые научные отчёты.
4. Студенчество не ощущает достойных перспектив. Демотивация студентов к науке - актуальнейшая проблема!
5. Свободный выбор образовательного пути и процесса у студентов отсутствует.
6. Производство не нуждается в сотрудничестве с вузами. Заводы напрямую выходят на учёных и берут их к себе на работу или заключают с ними договора.
7. Нужны обещания власти, что к импорту возврата не будет, даже если он опять попрет.
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