Ошибки в программе развития российской науки, направленной на разрешение проблемы импортозамещения

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23 мая 2022, 23:17 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Необходимо признать, что настоящее время для развития науки есть только один полезный фактор - падение импорта.​ Нужны обещания власти что к импорту возврата не будет, даже если он попрет. В противном случае опять будет обеспечена демотивация к развитию Российской науки.

В связи с СВО на Украине и резким падением импорта из-за санкций усилилась активность на создание программ​ развития науки и импортозамещения.​ И уже проглядывают ключевые ошибки в этом процессе:

1. Бессмысленно делать в науке то, что​ делалось ранее, а потом ждать чего-то нового!

​2.​ Инвестиции уходят на форму, а не на контент науки. То есть, уходят на презентации, здания, стены и т. п., а не на создание научных школ, которые сбацать оперативно невозможно. По команде сверху наука​ и открытия не создаются. Это не завод, где можно технологично и конвейерно выдавать продукт!

3. Необходимо признать, что сейчас наука засорена такими менеджерами, которые не имеют к истинной науке никакого отношения! Таланта хватает только на освоение финансовых средств без прока и на пустые научные отчёты.

4. Студенчество не ощущает достойных перспектив.​ Демотивация студентов к науке - актуальнейшая проблема!

5. Свободный​ выбор образовательного пути и процесса у студентов отсутствует.

6. Производство не нуждается в сотрудничестве с вузами. Заводы напрямую выходят на учёных и берут их к себе на работу или заключают с ними договора.

7. Нужны обещания власти, что к импорту возврата не будет, даже если он опять попрет.

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