Как в Иркутске завели уголовное дело против честных застройщиков

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 мая 2022, 22:41 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Казалось бы, тема обманутых дольщиков всё реже встречается в СМИ, однако до сих пор есть люди, которые так и не получили своё долгожданное жильё. И их истории длятся на протяжении нескольких лет. Чтобы обсудить этот вопрос и найти решение для таких проблем, в Совете Федерации состоялась экспертная сессия. На встрече участники собрания акцентировали внимание на абсурдный случай, произошедший в Иркутске. Несправедливость коснулась и застройщиков, и обычных дольщиков. Что произошло в городе и к каким выводам пришли эксперты, читайте в этом материале.

История началась давным-давно, ещё в начале 2000-х. На территории Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) начали строить многоэтажки от застройщика «ИЗКВ». На возведение домов дало добро Министерство обороны РФ. В 2007 стороны подписали специальный договор, где строго было указано: часть квартир нужно отдать военным, другая же – пойдёт на продажу от застройщика. Всё шло хорошо, однако в 2015 году компания «ИЗКВ» стала банкротом. Она возвела 15 домов, но ещё два сооружения так и остались на уровне фундамента. Люди, отдавшие деньги за жильё, на протяжении долгого времени пытались добиться справедливости. Однако всё безуспешно.

На помощь в 2018 году пришла строительная компания «АЗГИ», решившая стать инвестором. Было заключено мировое соглашение. Согласно документу, организация должна была выполнить все обязательства: выплатить задолженности перед обманутыми дольщиками, достроить дома, погасить долги обанкротившейся организации. Инвестор смог вернуть долг министерству обороны, который не мог отдать застройщик «ИЗКВ», в размере 96 млн рублей. В конечном счёте, на решение всех задач строительная компания потратила свыше 600 млн рублей! На право застройки «АЗГИ» получила 27 гектаров, территория также предназначалась для строительства дорог и развития общественного транспорта. Кроме того, были выделены участки под Суворовское училище, школу и детских садов. Работы оказалось очень много, но несмотря на это, застройщик выполнил все условия, участок фактически был готов принимать новых жильцов. Однако вскоре вмешалась местная прокуратура.

В начале 2022 года Арбитражный суд получил иск с требованием отменить мировое соглашение, якобы документ 2007 года ненастоящий. Поводом для такого вывода стало заявление Игоря Величко, бывшего начальника ИВВАИУ. Он сообщил, что договор не подписывал. В регионе начались громкие разбирательства. Несмотря на то, что закон на стороне инвесторов, прокуратора Иркутской области отказывается принимать аргументы. Юристы утверждают: деятельность компании «АЗГИ» чиста, она действует в рамках правового поля. Отсюда напрашивается вывод: кто-то явно действует в своих интересах, чтобы очернить добросовестных застройщиков. Тем не менее споры продолжают идти. В итоге шестеро сотрудников строительной компании заключили под стражу. Против них возбудили уголовные дела: за мошенничество в особо крупном размере и в превышении должностных полномочий. Как именно люди нарушили закон, суд не дал пояснений.

«Я прекрасно понимаю логику действий тех, кто работает против компании «АЗГИ». Возбудить уголовное дело, потянуть время, подать несколько необоснованных и совершенно непонятных исковых заявлений. Назовите мне хотя бы один серьезный банк, который продолжит финансирование строительной компании с учетом таких судебных рисков. Конечно, они всё приостановят до разрешения ситуации. Вот сейчас мы выиграли дело в Арбитражном суде. Но оно ещё не вступило в законную силу. Я уверен, что в последний день поступит апелляционная жалоба», – объяснил адвокат Шота Горгадзе на сессии.

Исполняющий обязанности гендиректора компании «АЗГИ» Владимир Мунханов сказал, что проводили специальную экспертизу, чтобы подтвердить подлинность подписи. Специалисты заявили, что с большой вероятностью подпись принадлежит владельцу, но однозначно сказать сложно: образцов подписей мало, да и за 15 лет у человека вполне могла измениться моторика. Более того, Мунханов и адвокат Шота Горгадзе во время изучения материалов дела заметили интересный факт. «Мы обнаружили документ, в котором прокуратура Иркутской области ещё в 2015 году требовала от следователей изучить этот договор аренды и проверить полномочия. Семь лет назад они требовали! Но поскольку никаких мер не было принято, мы так понимаем, нарушений не было обнаружено», – рассказал Владимир Александрович.

Несмотря на то, что закон полностью на стороне инвесторов, и дело в Арбитражном суде выиграно, остаются серьезные вопросы, которые требуют ответов. «Что бы случилось, если бы прокуратора победила в Арбитражном суде, которое они уже проиграли в первой инстанции? – рассуждает адвокат Шота Горгадзе. – Сотни бы людей оказались бы на улице! Если бы этот земельный участок ушел бы из рук застройщика, то всё строительство на этом участке оказалось бы незаконным. Людей нужно было бы выселять из тех домов. А тот, кто вложил в строительство, тоже должен был бы оказаться на улице. Второй момент: что такое строительный бизнес? Это тысячи вовлеченных людей, тысячи рабочих мест. Если бы у местной прокуратуры получилось бы сделать то, что они хотели, то компания «АЗГИ», стала бы банкротом. Люди остались бы без работы».

Члены экспертного совета единогласно пришли к выводу, что этим делом обязана заняться Генеральная прокуратура, а также Следственный комитет РФ. Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Елена Афанасьева и депутат Госдумы Елена Драпенко обещали сделать запрос, чтобы эту ситуацию разрешили как можно скорее. Более того, сенатор подчеркнул: никто не должен забывать про персональную ответственность, и закон един для всех. «Если будут обращения для защиты прав от застройщиков и дольщиков Иркутской области, я как сенатор предприму действия», – сказала Елена Афанасьева «Аргументам недели».

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