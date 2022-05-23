На повестке Индийский океан

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 мая 2022, 20:02 Вадим Кулинченко,

Фото: Twitter / U.S. 6th Fleet

16 мая сего года Президент США Байден подписал Указ по просьбе военного командования о возвращении военного контингента в Сомали. Вроде бы рядовой случай, и никто не обратил на это внимания. Но открыв карту и оценив обстановку, я понял, что дело не в борьбе с терроризмом в этой африканской стране, а совершенно в другом – в её географическом положении на западе Индийского океана...

США до сих пор не отказались, а наоборот, усиливают и развивают теорию морского могущества, идеи которой составляют основу англосаксонской геополитики. Создание «большого флота» провозгласил в начале 20 века президент Теодор Рузвельт. Он говорил, что для США пробил час осуществления постоянного контроля над миром и для этого необходима «большая дубинка» - флот. Создание в США «большого флота» обосновывалось теорией адмирала Д. Мэхена, близкого друга президента. Это была программа создания американской «мировой империи», программа морской стратегии американского империализма, направленная на завоевание мирового господства силами флота. Теория Мэхена стала в США государственной доктриной. Формулой этого могущества при благоприятных обстоятельствах является: военный флот – торговый флот – военно-морские базы.

В период «холодной войны» флоту США противостоял ВМФ СССР, почему после распада СССР все усилия США были направлены на развал ВМФ. Надо признаться, что это им удалось. И сегодня соотношение военно-морских сил России и США составляют 1:10, и в ближайшее время уменьшение этого соотношения не предвидится, особенно в океанском флоте. Но в мире подрастает морская мощь других стран, в частности Китая и Индии, отсюда опять возрастает внимание к Индийскому океану.

В период Второй мировой войны основными морскими театрами были Атлантический и Тихий океаны (театры боевых действий), где США держали свои основные морские силы. Мало что изменилось и в послевоенный период, до тех пор, когда ВМФ СССР стал осваивать Индийский морской театр. Появилась 8-я оперативная эскадра ВМФ, в противовес которой с 1968 по 1973 годы США создали в центре Индийского океана на архипелаге Чагос первоклассную базу ВМС и ВВС Диега-гарсия.



Диега-гарсия не просто важнейший опорный инструмент военного влияния США в Индийском океане на огромном театре от Суэцкого канала до островов Парацельса в Южно-Китайском море. Это одна из крупнейших в мире военных баз за пределами территории США. На Диега-гарсия находится передовой пункт базирования ВМС США, способный принимать корабли, суда и самолёты всех классов.

Естественно, эту базу США не вернут Маврикию, продлив договор на её аренду до 2036 года. Но сегодня одного этого пункта мало на весь Индийский океан.

Уже в начале 21 века руководство США и высшее командование ВМС, следуя своей доктрине, задумалось об увеличении морской мощи. Обосновывается это вступлением США в войну с терроризмом, на самом деле причина заключается в другом – сохранении однополярного мира.

Сегодня, несомненно, одно – роль Индийского океана возрастает не только из-за энергетических маршрутов с Ближнего Востока, но и экономических связей Азии с Африкой и Европой. Кроме этого в планы США не входит наращивание морской мощи Индии, достаточно головной боли от Китая. Не отстают от Индии Иран и Пакистан. Всё это вызывает беспокойство США. Вот и пришло время показать, кто в регионе хозяин? Я не предсказатель, а аналитик, и не удивлюсь, если через некоторое время мы услышим о создании новой военно-морской базы США на побережье Сомали, а на востоке Индийского океана появится какая-то страна, которая попросит помощи у США в борьбе с терроризмом. Тогда Индийский океан окажется внутренним морем США. Так что морская стратегия, которая опирается на теорию Мэхена-Коломбо в действии!

Бороться сегодня с гегемонией США в мире нужно не только словами, но и делами. К сожалению, на сегодня нет ни одной державы в мире, способной бросить им вызов. Китай зреет, но когда это будет?

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