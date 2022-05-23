Ветеран спецназа: не надо демонизировать Кадырова

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23 мая 2022, 18:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Почти 2500 националистов из «Азова», а также участников ВСУ, начиная с 16 мая, вышли с заблокированного завода «Азовсталь» и добровольно сдались в плен.

Безусловно – личность каждого из них будет установлена, и будут выявлены все их деяния, в том числе и кровавые.

«На них уже имеется много информации, также работает программа опознавания лиц, примет и т.п., есть свидетели, местные жители, да и сами бандиты многое расскажут во время допросов, - сказал «АН» экс-командир группы спецназначения 154-го Отряда спецназначения ГРУ Генштаба ВС СССР («мусульманского батальона»), участник штурма Дворца Амина в Кабуле (1979 г.), полковник запаса Рустам Турсункулов. - А вообще, над всеми этими подонками надо устроить международный трибунал, как это было в Нюрнберге - с привлечением мировой прессы, с демонстрацией их «подвигов» в отношении пленных, мирного населения, гражданских людей и даже своих сослуживцев. Весь мир должен убедиться, кому сейчас помогает «цивилизованный» Запад».

Но увидит и услышит ли «цивилизованный» мир этот процесс, узнает ли что-то про «новый Нюрнберг» - это вопрос. Ведь мировые СМИ на протяжении восьми лет абсолютно не замечали того, как Украина на Донбассе убивала мирных граждан, стариков, женщин, детей…

По словам экс-спецназовца, он хорошо помнит, как одна американская «прости… тележурналистка» выставила перед Путиным «ножки» и разговаривала с ним. «Он ей говорит одно – она другое, он одно – она опять другое. Тогда Путин и отреагировал: красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал, - напомнил Турсункулов и добавил: - Но все равно, те, кому надо, всё прочитают, услышат и увидят».

Примечательно, что после того, как в западных масс-медиа, а также тамошних соцсетях появились фотографии татуировок, которыми унизаны тела сдавшихся в плен националистов, особенно тех, кто причислял себя к соединению «Азов» и недавно вышел из подземелий завода «Азовсталь», граждане «цивилизованного» Запада начали что-то подозревать. «Разве мы за нацистов?», «Ого, это же эсэсовская «Мертвая голова»!» и т.п., так комментируют шокированные читатели наколки «азовцев».

Кстати, среди сдавшихся оказался «лейтенант Национальной гвардии Украины, командир взвода» некто Давид Касаткин. По сообщениям СМИ, на него уже собрано целое досье, и руки у этого наркомана и садиста в крови просто по локоть. А еще Касаткин «знаменит» тем, что в соцсети обещал убить главу Чечни Рамзана Кадырова, его мать, а также всячески истязать его детей. По словам бывалых людей, такие, как Давидка, находясь в МЛС, в лучшем случае спят вне нар. Хотя во время сдачи в плен он едва сдерживал злобу и ненависть, возможно, у него скоро начнется ломка, тем более что в СМИ просочилась информация о том, что Кадыров лично собирается встретиться с ним…

«Вот только не надо демонизировать Кадырова, - продолжает Турсункулов. - Заслуга ребят Кадырова и его самого в спецоперации вполне очевидна и достойна всяческих похвал и благодарностей. Представим, Рамзан встретится с ним и под камеру культурно скажет: «Вы хотели со мной встретиться, и вот я тут – ну и что?» Действительно, ну и что? Более того, Кадыров такой человек, что даже может вызвать бандеровца на рукопашный бой. А в разговоре, да еще под видеозапись, самое большее, он может назвать его шайтаном или негодяем. Да и зачем все это надо – чтобы его враги в очередной раз устроили истерику в Интернете? А что касается умерщвления данных мерзостей, то пусть этим занимаются те, кому положено».

По словам экс-спецназовца, к лицам такой категории должны применяться казни на глазах общественности и «обязательно через повешение», после чего «тела этих нелюдей» должны кремироваться, а если кто-то скажет, что это «дикость», пусть представит, каким мукам они подвергали тех, кто оказался у них в плену.

«Если кто-то хочет резать головы этим нелюдям, то он будет это делать не под камеры. Я никогда никому ничего не резал, но во время открытого боя приходилось стрелять во врага. Но там либо - ты, либо – тебя», - заключил Рустам Турсункулов в разговоре с «АН».

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