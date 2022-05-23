Политолог Аслан Рубаев: «Запад воспринимает Китай как противника»

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 мая 2022, 13:32

Рубаев считает, что Пекин наращивает свой ядерный потенциал только для того, чтобы показать Западу свою мощь, но применять ядерное оружие страна не собирается. Такое мнение политолог высказал изданию «Аргументы недели».

«США пытаются склонить Китай к жесткой критике в адрес России с первых дней спецоперации, но ничего у них не получится. У Китая достаточно нормальная и трезвая внешняя политика, также страна соблюдает все договоренности с Россией. Он действительно является стратегическим партнером и дорожит отношениями с нами. Глядя на китайские СМИ, экспертную среду, которые поддерживают Россию и объективно смотрят на события. Поэтому у США ничего не получится, так как Китай прекрасно понимает, что следующей целью для такой разрушительной внешней политики США, если не дай бог, Россия рухнет, станет Китай. Пекин Запад воспринимает таким же противником, как и Россию. Надо добавить, что есть обострение отношений вокруг Тайваня, регулярные нападки Японии на Китай. Поэтому Пекин нашел единственное правильное решение – наращивать свой ядерный потенциал и вооруженные силы, так как Запад понимает только силу. Этим самым Китай пытается обезопасить себя для того, чтобы себя защитить».

Ранее лидеры США и Японии отметили увеличение ядерного потенциала Китая и призвали Пекин к участию в ядерном разоружении, следует из совместного заявления.

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