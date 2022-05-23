Нужно восстановить историческую справедливость в отношении героев Второй мировой войны

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 мая 2022, 15:36 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

Фото: памятник в Норвегии

От древних шумеров и до древнегреческих мыслителей Пифагора с Аристотелем, наша земля считалась плоской, но человечество не стало отмахиваться от назойливых открывателей шарообразности нашей планеты словами, мол, 6-7 тысяч лет прошло, как сложилось мнение о том, что земля плоская и покоится то ли на слонах, то ли на черепахах, так стоит ли теперь подвергать эту истину сомнению, как-то привыкли, ну его, не надо. Нет, человечество приняло к сведению откровения вышеназванных товарищей и отказалось от слонов с черепахами.



Кстати, наша планета единственная во вселенной не имеющая своего имени. Имя “Земля” не в счёт. Разве на других планетах нет земли? Вот бы удивился читатель, если бы узнал, что известные ему молодые родители решили своё чадо назвать именем “человек”. Но это к слову, тема для отдельного разговора.



Так вот, в нашей современной истории мы часто сталкиваемся с закрепившемся мнением, обусловленным сложившейся традицией, которое надо бы подвергнуть основательной редакции, но не решаемся, считаем, что теперь уже поздно менять, пусть так и остаётся. Действуем по принципу, хуже не будет. Мыслили бы аналогично Пифагор с Аристотелем, мы до сих пор бы считали нашу планету плоской.



А в данном случае речь пойдёт о нашем отношении к памяти героев Великой Отечественной войны, о достойной оценке их подвига. Во многих открытых источниках отмечаются страны, в освобождении которых принимали участие советские войска. В этом списке 12 стран, среди них есть страны, в честь победы над которыми, советская власть не посчитала нужным чеканить боевые медали. И сотни, тысячи храбрецов остались, вроде как, обделёнными. Речь идёт о Дании, Норвегии. Да, да, Дании и Норвегии. И дальше по списку: Болгарии, Монголии, Румынии. В каждой из этих стран, происходили кровопролитные бои… И счастливым исключением из них оказалась Болгария, при освобождении которой Советская армия обошлась без жертв, поскольку 30 тысячная немецкая армия драпала от наших со скоростью света. А по датской и норвежской земле Красная армия, встретив упорное сопротивление, шла шаг за шагом, оттесняя фашистские войска. И, естественно, были потери. В открытых источниках нет цифры, указывающей число погибших солдат при освобождении датской земли, но есть многочисленные фотографии надгробных памятников на могилах советских воинов, не вернувшихся домой из датского похода. Они достойны нашей памяти.



При освобождении Норвегии погибло более 2000 солдат и офицеров. До сих пор во многих городах Норвегии: в Осло, Киркенесе, Буде, Эльвенесе высятся памятники нашим воинам с надписью: «Норвегия благодарит вас». НОРВЕГИЯ ПОМНИТ, А ПОМНИМ ЛИ МЫ С ВАМИ?



В нашем календаре есть День космонавтики, День работников культуры, День театра, и прочее, а есть ли День освобождения Дании, Норвегии, той же Болгарии?



Наличие такого дня в календаре, дало бы возможность, хотя бы раз в году напоминать друзьям, врагам и прочим равнодушным, так называемым нейтральным странам, о славной странице нашего прошлого. Было бы к месту в эти дни силами посольств данных стран и наших общественных организаций, подготовить ряд мероприятий: вполне стандартных, но имеющих большое идеологическое значение. Речь идёт о возложении венков, и проведении научно-практических конференций, и проведении концерта с участием артистов двух народов и многое другое.



Кроме вечного огня, на могиле неизвестного солдата, есть ещё и незримый огонь нашей памяти, который горит в груди каждого из нас и мы не имеем право дать ему погаснуть.



Теперь о Монголии. Ни в одном общем списке стран, освобождённых Красной армией, нет этой страны, хотя слово Халхин-Гол известно каждому школьнику. На монгольской земле сложили головы более 10 000 наших воинов и более 2 000 пропали без вести. Именно в боях за Халхин Гол отличился, впоследствии ставший Маршалом Советского Союза, Георгий Жуков, в монгольском небе совершил беспримерный подвиг, не имеющий аналога в мировой истории, советский летчик Сергей Грицевец.

Фото: Медаль Монголии



26 июня 1939 года, во время воздушного боя Сергей Иванович увидел как на вражеской территории, из-за поломки двигателя совершил вынужденную посадку его командир Вячеслав Забалуев. Сергей Грицевец рискуя быть сбитым, сквозь рёв снарядов и свист пуль, посадил свой истребитель рядом с обломками самолёта командира, тот проворно перебрался в самолёт Грицевца, и советский асс, перед носом подбегавших японских солдат, поднял в небо свой истребитель.



Приурочить бы к этому дню, к 26 июня, День военной авиации.



День военно-воздушного флота, который мы имеем, вобрал в себя немалое количество профессий: от лётчиков, служащих инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и до работников авиационной инфраструктуры. Работники авиационной инфраструктуры, это и младший тех.персонал: уборщики, кассиры, опять же охранники. Многовато. Я думаю, и спекулянты, торгующие дефицитными авиабилетами тоже считают себя причастными к этому празднику. Однако я отвлёкся.



Исторические справочники нам сообщают, что в Монголии японцам противостояли советско-монгольские войска, хотя, судя по числу погибших воинов, о равенстве не может идти речи, поскольку советских погибло (повторюсь) более 12 000, а монгольских воинов - 165 убитых и 401 раненый. И тем не менее монгольское правительство сочло возможным учредить почётный знак, впоследствии переквалифицированный в медаль, «Халхин-Гол. Август 1939», для награждения отличившихся бойцов, как монгольских, так и советских. А что же мы?.. Почему мы не последовали их примеру?



Вот самое время поговорить о медалях времён Великой Отечественной войны.



Ниже привожу список медалей по конкретным участкам фронта:



«За взятие Берлина»;



«За взятие Будапешта»;



«За взятие Вены»;



«За освобождение Варшавы»;



«За освобождение Праги»;



«За освобождение Белграда»;



«За победу над Германией»;



«За победу над Японией».



Ну и отдельным списком две медали, «За победу над Германией»;

«За победу над Японией».



Кстати, разночтение в тексте на медалях имеет логическое объяснение; в случаях, когда Красная армия не получала поддержки со стороны местного населения, речь идёт “о взятии”: «За взятие Берлина»; «За взятие Будапешта»; «За взятие Вены»; и “за освобождение”, если народ поддержал нашу армию: «За освобождение Варшавы»; «За освобождение Праги»; «За освобождение Белграда».

Фото: Могила советского воина в Дании



А теперь полный список стран, которые победила/освободила Красная армия:



Австрия,



Болгария,



Венгрия,



Германия



Дания,



Монголия,



Румыния,



Норвегия,



Польша,



Чехословакия,



Югославия,



Япония.



Как мы видим, бойцы, отличившиеся при освобождении нижеследующих стран: Болгарии, Дании, Монголии, Норвегии и Румынии остались без заслуженных наград, именных наград, приуроченных к победе в этой стране. Я понимаю, что отличившимся бойцам вручали медаль ”За отвагу” и другие ордена и медали. Однако, не помешало бы, отважным воинам, рядом с медалью “За отвагу” иметь ещё и медаль, к примеру, “За победу над Румынией” или “За освобождение Норвегии”.



После освобождения Болгарии был обнародован приказ Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, в котором войскам, участвовавшим в операциях по освобождению этой страны, объявлялась благодарность. Но благодарность на грудь не пришпилишь. Вот бы по этому случаю и учредить медаль, быть может с таким текстом “За участие в освобождении Болгарии”. Глядишь и память не была бы столь короткой у болгарской власти.



В своё время, в 1961 году, советское правительство внесло коррективы в эту тему, учредило медаль “За оборону Киева” уже задним числом награждая наиболее отличившихся, в годы войны, жителей Киева и бойцов Красной армии, принявших участие в обороне, а затем и в освобождении украинской столицы. Я думаю, это было верное решение и традицию надо бы продолжить. Но по давности лет, вручать награды, теперь уже родственникам тех бойцов. Этого требует ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ДОЛГ ПЕРЕД ВОИНАМИ, ОСВОБОДИВШИМИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ ФАШИЗМА.

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