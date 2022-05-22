Слабое техническое обеспечение регионов может быть причиной недостаточной открытости данных о состоянии лесов

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22 мая 2022, 13:24 Полина Попова

Фото: pixabay.com

На сайте WWF России опубликовано исследование, в котором сообщается о количестве информации о состоянии лесов, размещаемой разными субъектами РФ. По мнению эксперта, открытость этих данных напрямую зависит от уровня цифровизации регионов.



Компания АКРА РМ совместно с Лесной программой WWF России провела исследование и выяснили, какие регионы предоставляют максимально полную информацию о состоянии российских лесов. Согласно его результатам, наиболее “добросовестно” свои обязанности исполняют Приморский и Хабаровский край, Архангельская область и Республика Калмыкия. Эти регионы “прикладывают значительные усилия к тому, чтобы обеспечить права граждан на доступ к качественной и актуальной информации о лесах”, - написано на официальном сайте WWF.



В целом, рост объема доступных данных о состоянии лесов связан с нормативным регулированием. “Если вы посмотрите количество законов, приказов, ведомственных постановлений, которые обязывают вскрывать какую-либо информацию, то можно увидеть, что каждый год они в количестве нескольких штук выходят”, - говорит Константин Николаевич Кобяков, координатор Лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности. По его словам, эта тенденция поддерживается именно позицией федеральных органов власти, которые считают, что информация о состоянии лесов должна быть общественно доступной.



Однако некоторые регионы (например, Республика Хакасия, Карачаево-Черкесская Республика, Тамбовская область, Республика Адыгея) не выкладывают открытый доступ даже те данные, размещение которых обязательно на законодательном уровне. Как отмечает Константин Кобяков, даже те регионы, которые находятся на первых строчках рейтинга исследования, не полностью размещают то, что предписывается нормативными актами. Это может быть связано не с нежеланием предоставлять доступ к определенным данным, а с существованием “технических сложностей”.

“В свое время практически весь документооборот происходил на бумаге. Процесс перевода всего этого массива информации в электронный вид достаточно трудоемок, и далеко не везде он завершен до конца”, - сообщает эксперт. “Тем не менее, часть их (регионов) нацелена на решение этих проблем и реально их решает, а другая часть, можно даже сказать, игнорирует этот вопрос”.



Основной мотивацией регионов, которые активно внедряют цифровые технологии в управление лесами, является повышение эффективности их работы. Как утверждает господин Кобяков, когда весь массив информации уже переведен в цифровой формат, нужны “минимальные” усилия, чтобы опубликовать эти данные. Поэтому там, где этого нет изначально, “техническая проблема стоит гораздо сложнее”.



“Основной целью внедрения цифровых технологий является повышение эффективности управления лесами. А задача обеспечения общества этой информацией в регионах, скорее, на втором плане. А федеральные органы власти, судя по принимаемым нормативам, эту задачу все-таки ставят”, - уверен эксперт.



Тем не менее существует ряд регионов, которые не хотят привлекать внимание к информации о состоянии своих лесов. “Мы часто обращаемся к ним с конкретными запросами, в том числе и по предоставлению тех данных, которые они должны выкладывать в соответствии с законодательством. И даже в ответ на запросы по предоставлению этих данных <...> они иногда просто отказывают”. Господин Кобяков также отметил, что опубликованное исследование должно привлечь внимание региональных органов власти, общественных организаций и СМИ к тому факту, что в общем доступе нет даже той информации, которая должна быть открыта по закону.

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