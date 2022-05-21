Перелом или возможности позитивного экономического тренда​ России

Вот они переломные пункты, начиная с которых, на мой взгляд, начинается новый политический и экономический тренд, вызванный ситуацией России и Украины:
1. Выход более полутора тысяч боевиков из подземелий «Азовстали» и сдача их в плен. Это значит южные территории Украины будут надолго под контролем российских войск. Мой земляк, вице-премьер Марата Хуснуллина, который ездил в Запорожье и Херсон подтвердил это своими установками на восстановление территории и на будущие прибыли от продажи электричества Запорожской атомной станции, а также начали выдавать в рублях пенсии и бюджетные деньги.
2. Эрдоган заявил, что Анкара не способна отказаться от поставок природного газа из России. И вообще, Турция - самостоятельный игрок, хотя и член НАТО.
4. Венгрия блокировала 6-й энергетический пакет санкций, включающий полную блокаду поставок нефти из России.
5. Болтовня и брюзжание европейских бюрократов об энергоракете санкций, об оперативных возобновляемых альтернативных источниках энергии.
Но Германия и другие страны Европы стали платить за газ рублями.
6. Пошли расконсервации запасов энергии в Польше, Великобритании. Это означает, что значительная часть энергетических проблем и в Китае, и в Европе будет решаться углем.
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7. Госсекретарь США Энтони Блинкен отрицает, что введение антироссийских санкций — причина кризиса на мировом продовольственном рынке. «Страны должны добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины», — заявил Блинкен. Европа заговорила о голоде.
8. Порадовали обсуждения британскими изданиями высказываний израильского политика Якова Кедми о том, что в случае военного конфликта Россия могла бы, применив точечно определенные виды оружия, «отправить Британию в каменный век». На что британцы отвечают так: «Но счет за электричество все равно будет 200 фунтов», «Передайте русским, пусть не тратят бомбы, наши тори с брекситерами нас уже туда отправили» или «И бомбить не надо, скоро тори перенесут нас к королеве Виктории, заставят жить в палатках, работать на четырех работах и питаться вареными благотворительными бобами».
9. Рекордное падение курса доллара.
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