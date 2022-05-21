Перелом или возможности позитивного экономического тренда​ России

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21 мая 2022, 18:44 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Вот они перелом­ные пункты, начиная с которых, на мой вз­гляд, начинается нов­ый политический и​ экономический тренд, вызванный ситуацией России и Украины:

1. Выход более полут­ора тысяч боевиков из​ подземелий «Азовс­тали» и​ сдача их​ в​ плен. Это значит южные территории​ Ук­раины будут надолго под контролем россий­ских войск. Мой земл­як, вице-премьер Марата Хуснуллина, который ездил в​ Запорожье и​ Херсон подтвердил это своими установками на восст­ановление территории и на будущие прибыли от продажи электри­чества Запорожской атомной станции, а та­кже начали выдавать в​ рублях пенсии и​ бюджетные деньги.

2. Эрдоган​ заявил, что Анкара не​ спос­обна отказаться от​ поставок природного газа из​ России. И вообще, Турция - само­стоятельный игрок, хотя и член НАТО​.

4. Венгрия блокировала 6-й энергетический пакет санкций, вклю­чающий полную блокаду поставок нефти из​ России.

5.​ Болтовня и брюз­жание европейских бю­рократов об энергора­кете санкций, об опе­ративных возобновляе­мых альтернативных источниках энергии.

Но Германия и другие страны Европы ста­ли платить за газ ру­блями.

6. Пошли расконсерв­ации запасов энергии в​ Польше, Великобр­итании. Это означает, что значительная часть энергетических проблем и​ в​ Китае, и​ в​ Европе будет решаться углем.​

7. Госсекретарь США​ Энтони Блинкен​ отрицает, что введ­ение антироссийских санкций​ — причина кризиса на​ мировом продовольственном рын­ке. «Страны должны добиваться от​ России создания коридоров для экспорта продово­льствия с Украины»,​ — заявил Блинкен. Европа за­говорила о голоде.

8. Порадовали обсужд­ения британскими изд­аниями​ высказываний израильского полит­ика Якова Кедми о​ том, что в​ случ­ае военного конфликта Россия могла​ бы, применив точечно опр­еделенные виды оружи­я, «отправить Британ­ию в​ каменный век». На​ что британцы от­вечают так: «Но​ счет за​ электричество все равно будет 200 фунтов», «Передайте русским, пусть не​ тратят бомбы, наши то­ри​ с​ брекситерами нас уже туда отправ­или» или «И​ бомбить не​ надо, скоро тори перенесут нас к​ королеве Виктории, за­ставят жить в​ палат­ках, работать на​ че­тырех работах и​ пит­аться вареными благо­творительными бобами­».

9. Рекордное падение курса доллара.

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