Суд отказался демонтировать барельеф Сталина с ОДО в Екатеринбурге

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21 мая 2022, 12:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Возвращение облика Сталина в виде барельефа на здании Дома офицеров в Екатеринбурге вызвало серьёзный общественный резонанс. В соцсетях это привело к ожесточённым дискуссиям, нередко перераставшим в яростные конфликты. Иск к дому Офицеров подал глава уральского общества «Мемориал» (В РФ признано иноагентом и ликвидировано Верховным судом), доктор наук Алексей Мосин.

Будучи известным историком, господин Мосин также является потомком репрессированного лица, Александра Воробьёва, которого сталинское НКВД приговорило к расстрелу в 1937 году. Позднее Воробьёва реабилитировали. В суде историк Алексей Мосин заявил о нарушении своих прав и прав других потомков репрессированных лиц. Он также отметил, что установка такого барельефа воспринимается, как оскорбление для тех, кто пострадал во времена гонений на инакомыслящих.



Мосин добавил, что в России до сих пор можно критиковать личность и политику Сталина. Не существует никакого запрета на десталинизацию. Правовые акты, осуждающие деятельность «вождя народов», до сих пор действуют. Посему, историк заявил, что установка барельефа, по сути, незаконна. Представители ОДО ответили, что не могут убрать изображение Сталина по причине необходимости специального разрешения по итогам экспертизы. Эксперт Людмила Токменинова, готовившая техпаспорт здания ОДО в 1985 году, на суде подтвердила, что в период, когда здание признали архитектурным памятником, барельефа на нем уже не было. В связи с этим объект можно возвращать только после проведения экспертизы и согласия управления госохраны. Также представители Дома Офицеров отметили, что в Екатеринбурге существует немало людей, уважающих и одобряющих личность Сталина.



Один из представителей ОДО добавил, что в нынешней политической ситуации, когда «против России ополчилась половина планеты», отказ от снятия барельефов вождя народов СССР с объекта Минобороны расценивалось бы «врагами», как вступление государства на путь с «неотвратимым наказанием за культивирование нацизма». В качестве свидетеля на суде выступил лидер местных коммунистов Александр Ивачев. По его мнению, критика личности Сталина является некорректной, так как «ни один суд не признал его преступлений на весь мир». Он также отметил, что при Сталине население СССР увеличилось со 139 млн до 188 млн человек. Выслушав всех участников заседания, судья Кировского райсуда отклонила иск доктора наук Алексея Мосина. Историк сообщил о намерении обжаловать решение.

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