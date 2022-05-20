Нельзя допустить полупобеды

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2022, 19:32 Сергей Платонов,

Российская военная история полна сведений о наших безоговорочных победах. Но, есть и другие ситуации, которые можно именовать полупобедами. Иногда в таких ситуациях военные деятели выражались более резко. Так национальный герой России генерал Михаил Скобелев, оценивая Сан-Стефанский предварительный и Берлинский мирный договоры по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 года заявил, что дипломаты украли у военных победу. Многие современники таким же образом оценивают известные Минские соглашения.

Теперь мы снова в состоянии военной операции такого же освободительного характера, как и в конце 19 века на турецком фронте. Пока армия ведет успешные бои. Но не дай бог, чтобы дипломаты продолжили негодную практику. А предпосылки уже имеются. Прежде всего это те российско-украинские переговоры о мире, что случились как гром среди пусть и военного неба, но очень неожидаемо в самом начале операции. Слава богу, они приостановлены. На днях поступили, пока неофициальные, предложения со стороны Украины о возобновлении встреч членов «Нормандского формата». Только что председатель Объединенного комитета начальников штабов, глава штаба Армии США Милли в телефонном разговоре с начальником Генерального штаба ВС России генералом армии Герасимовым на фоне масштабной сдачи в плен бойцов ВСУ с «Азовстали», условились оставить контакты открытыми на случай необходимости деэскалации военной ситуации на Украине. То есть, фактически поступило предложение начать интенсивные мирные переговоры между США и Россией по Украине, если она окажется перед угрозой поражения.

И если наши дипломаты на пике военного успеха армии, вместо подписания Акта о капитуляции киевского нацистского режима, втянуться в любые мирные переговоры, это и будет полупобеда. Этого допустить нельзя.

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