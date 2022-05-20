Не надо сравнивать, пора утверждать

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2022, 19:23 Дмитрий Михайлин Источник: t.me

"Это не озеро Лох-Несс, это Байкал!" - радостно сообщает реклама какого-то тура. "Это не Норвегия, это Дагестан", - пытается завлечь другая.

Конечно, фантастический Байкал - это не сраный Лох-Несс, в котором интересного - разве что несуществующее чудище, - думаешь ты. А потом понимаешь их логику: типа, и у нас тут не хуже.

Я ненавижу эту логику!

Вот эти все "наша матрешка не хуже их Барби", "не нужен нам берег турецкий, у нас есть Анапа", "говно этот их виски, водка лучше" - до бесконечности можно всё это перечислять.

Но на самом деле мы - это мы, а они - это они. Мы лучше всех делаем водку, шотландцы лучше всех делают виски - в чем проблема-то?

А в комплексе неполноценности. Нам катастрофически не хватает самодостаточности. Нам все время надо себя с кем-то сравнивать.

Я в целом не люблю англичан, хотя у меня есть друзья-англичане, но выдающаяся черта этого народа - самоуверенность. Какой-нибудь английский пирог они преподносят просто как вершину кулинарного мастерства - с важным видом, гордые собой. Хочется сказать: старик, у нас любая домохозяйка в Казани печет точно такой же бэлиш - только в сто раз вкуснее. И это я еще тебя не травмирую кулебякой.

Они рассуждают о судьбах планеты не размыслительно, как мы, а утвердительно. В Афганистане должна быть демократия! Да кто тебе сказал? В Афганистане должно быть то, что органично для афганцев - халифат, шариат, шайтан их знает, что там у них. А ничего, кстати, что у вас вообще монархия и сословное общество - которые изжили себя лет сто назад?

Я что завелся-то? Вот уж о чем, о чем - а о русской природе говорить сравнительно - это верх пошлости. Потому что не с чем сравнить Байкал, не с чем сравнить Лену шириной 8 километров, а Камчатку можно сравнить разве что с Луной. Оно все такое прекрасное не потому, что лучше чего-то, а потому что оно прекрасное само по себе, самоценное. Как автомат Калашникова. Как Пушкин. Как Москва - самый красивый из больших городов планеты вообще без вариантов. Как цветущий яблоневый сад после майского дождя (это личное, я его сейчас наблюдаю за окном).

Перестаньте сравнивать, пора - утверждать.

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