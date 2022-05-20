Депутат Госдумы Андрей Красов: «Почему в сфере обороны и безопасности нашего государства должны работать непрофессионалы?»

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2022, 19:05

Красов также сообщил, что Законопроект об отмене верхнего возрастного предел на заключение первого контракта с ВС РФ не связан со спецоперацией. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Оборона и безопасность нашей страны должны укрепляться каждый день, и поэтому те или иные изменения в действующее законодательство мы должны вносить своевременно. По действующему законодательству у нас первый контракт может заключаться для граждан РФ от 18 до 40 лет, а для граждан иностранных государств – от 18 – 30 лет. Когда мы снимаем верхний предел, 40 и 30 лет, то мы даем возможность гражданам РФ, которые получили родственные профессии на гражданке и достигли возраста, который не позволяет по закону заключить контракт, мы даем такую возможность. Это сделано для того, чтобы в различных сферах нашей страны работали настоящие профессионалы. А почему в сфере обороны и безопасности нашего государства должны непрофессионалы работать? Снимая верхнюю планку в возрасте, даем возможность людям, гражданам РФ, которые получили родственное образование по смежным специальностям на гражданке, иметь возможность заключить контракт о прохождении военной службы и проходить ее, обеспечивая безопасность нашей страны, укрепляя ее обороноспособность».

Красов подчеркнул, что «вопрос о повышении возрастного порога о прохождении службы по призыву не рассматриваются».

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли на рассмотрение законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Документ опубликован 20 мая на сайте нижней палаты парламента.

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